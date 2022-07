Con 2.1 millones de clientes en México, el banco digital brasileño Nu se ha convertido en el principal emisor de tarjetas de crédito nuevas en el país y a poco menos de un mes de haber lanzado el servicio de compraventa de critpomonedas (exchange) en Brasil, ya cuenta con 1 millón de usuarios.

El neobanco, que en México compite con otros emisores de tarjetas de crédito del sector fintech, como Stori, que recientemente se convirtió en el noveno unicornio mexicano; Klar, que acaba de anunciar la compra de la plataforma de Inteligencia Artificial Somos y de la colombiana Rappi, entre otros.

De acuerdo con su director global de Tecnología, Mark Swann, el algoritmo propietario de esta fintech es lo que le ha permitido mostrar el crecimiento que ningún otro emisor de tarjetas de crédito ha tenido en México y por eso lo protegen como si fuera “la fórmula de Coca-Cola”.

En entrevista con El Economista, Swann habla sobre el modelo de riesgo de Nu y las diferencias que este tiene respecto del que utiliza la banca tradicional y sobre las razones tecnológicas que llevaron a uno de los mayores bancos digitales a entrar en el mercado de las criptomonedas.

─ Nubank es un banco completamente digital, no tiene sucursales, cajeros ni lo que suele tener un banco tradicional, ¿cuáles crees que son las principales diferencias tecnológicas entre ambos modelos?

—Una de las cosas que más me emociona de Nubank es que es una compañía de tecnología y al decir esto me refiero a que toda nuestra arquitectura y todos nuestros procesos nacieron desde hace nueve años usando las tecnologías de la nube y de la experiencia móvil de usuario. Esto nos permite crecer de forma acelerada al mismo tiempo que proveemos de grandes experiencias y productos a nuestros usuarios, de una manera bastante diferenciada porque no cargamos con la deuda tecnológica con la que cargan otras compañías que han estado en el sector desde hace más tiempo.

Terminamos construyendo nuestra infraestructura utilizando los frameworks y las tecnologías más nuevos y avanzado, y tratamos toda nuestra infraestructura para ofrecer velocidad y resiliencia, a través de la automatización, porque tanto la automatización y la inteligencia artificial son muy importantes para nosotros, así como un diseño muy basado en datos.

─ Hace apenas unos meses, David Vélez, CEO de Nubank, dijo en entrevista que el banco estaba creciendo a una tasa mucho más acelerada en México que en su principal mercado, que es Brasil, ¿cómo ha enfrentado tu equipo este crecimiento acelerado?, ¿cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado?

—Nu continúa registrando un crecimiento bastante robusto en México. Nuestra base de clientes se ha incrementado 950% en el año más reciente y ahora hemos llegado a 2.1 millones de clientes, lo que nos consolida como el emisor número uno de nuevas tarjetas de crédito en el país. Afortunadamente, hemos aprendido mucho de nuestra experiencia de crecimiento en Brasil, así que no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de reto.

Una de las cosas que nos ha permitido escalar con éxito es este enfoque tecnológico del que he hablado. En Nu, tenemos esta mentalidad de plataforma. Y eso es muy importante porque se enfoca en entender y en conocer las necesidades de nuestros diversos clientes. Queremos poner a nuestros clientes en el centro de esa estrategia tecnológica, pero creamos plataformas que se pueden reutilizar en diferentes contextos. Y lo que eso significa es que aprovechamos continuamente nuestra capacidad y nuestra velocidad para servir a más personas, ya sabes, reutilizamos lo que aprendemos en un país, por lo que otros países se benefician cuando aprendemos con un producto.

─ Aunque en buena medida son una empresa tecnológica, una empresa de tecnología financiera, ustedes no pueden romper rápido para después arreglarlo como sucede en muchas startups tecnológicas, ¿cómo cuidar a sus clientes con este crecimiento acelerado?

—Porque hemos probado la hipótesis. Hemos recibido comentarios de los clientes y, a medida que esos comentarios continúan mejorando, compartimos eso con más clientes y, por lo tanto, realmente invertir en personas y aprovechar mucho de esta tecnología y prácticas de ingeniería de primera clase, beneficia a los clientes pero también a nuestros desarrolladores, Tenemos varios equipos multidisciplinarios que están involucrados en el ciclo de desarrollo del producto. Así que usamos una comunicación muy transparente. Nos centramos en los clientes y los problemas. Somos muy, muy cuidadosos con la forma en que implementamos los cambios y experimentamos, y lanzamos estos nuevos productos asegurándonos de que estén muy controlados y tengamos la mejor experiencia posible.

─México es un país con baja penetración de tarjetas de crédito, cómo ha librado Nubank esta restricción, ¿qué información de sus potenciales clientes analizan para entregar una tarjeta de crédito?, ¿qué incluye su modelo de análisis de riesgo?

—Esta es una gran pregunta porque es un gran ejemplo de cómo nos diferenciamos como una empresa de tecnología, porque usamos los datos para administrar y conocer el riesgo y brindar una gran experiencia. Creo que lo que es muy diferente en Nu es nuestro algoritmo de inteligencia artificial patentado. Lo llamamos Aki y lo que hace es crear una calificación crediticia alternativa para la que tomamos información extraída de varias fuentes, más allá de los datos de los burós de crédito. Combina el historial crediticio, combina los datos proporcionados por el buró de crédito, pero también analizamos la información de comportamiento de los clientes potenciales y esto es muy importante porque se especializa en predecir la disposición de un cliente a pagar, pero también en su capacidad de pago.

Por ejemplo, en México, podemos decirte que 44% de nuestros clientes viven en áreas rurales y que 63% son personas jóvenes, menores de 35 años. Además somos la primera tarjeta de crédito de 45% de nuestros clientes, de los cuales la mayoría reporta ingresos de alrededor de 10,000 pesos.

─ ¿Me podrías hablar un poco más sobre estos datos del comportamiento de sus clientes que usan en su modelo de riesgo? ¿Qué tipo de datos del comportamiento utiliza Aki?

Es importante reconocer que esta es ciertamente una tecnología propietaria. Es muy importante para nosotros asegurarnos de que a medida que aprovechamos los datos, seamos muy considerados y respetuosos para asegurarnos de que se gobierne de la manera correcta. Pero Aki es un poco como la receta secreta de Coca-Cola, ésta ciertamente es nuestra salsa secreta.

─ Nubank lanzó su servicio de intercambio de criptomonedas (bitcoin y ether) en Brasil hace poco más de un mes, ¿por qué esto hace sentido ahora desde el punto de vista tecnológico, cuando vemos que este mercado parece estar entrando a un criptoinvierno?, ¿confían en la tecnología de las criptomonedas y en sus capacidades?

—Como mencioné, somos una empresa de tecnología y somos grandes creyentes en la tecnología. Creo, como lo demuestran nuestros resultados de los últimos nueve años, que la tecnología digital continuará modificando el mercado y este es un juego a largo plazo. A menudo decimos que es el primer día y que es temprano y realmente creemos que eso significa que estamos siguiendo correctamente el crecimiento del mercado de criptoactivos.

Esto se ha convertido en una tendencia mundial. Hemos notado que hay mucha complejidad en la comprensión de este tipo de inversión y, a veces, esto aleja a muchas personas que ya están interesadas. Esto realmente nos motivó a construir una solución para nuestros clientes. Queremos aumentar su comprensión y queremos simplificar este proceso. Queremos que sea una experiencia amigable con mucha información. Queremos proporcionar contenido educativo para los clientes y para las personas.

