El catamarán surcaba las pequeñas olas del caribe mexicano. Algunas gotas de agua se colaban dentro de la embarcación, pero era perfectamente posible mantenerse de pie sin balancearse, lo que hizo de la cubierta del barco una pista de baile.

Desde la popa apareció una figura conocida por todos los que ya bailaban al ritmo de Luis Miguel entre los asientos de la embarcación. Era Zev Siegl, quien fundó junto con Gordon Bowker y Jerry Baldwin la cadena global de cafés Starbucks en 1971 y que ahora se disponía a recorrer el costado de estribor al ritmo de La Gasolina, de Daddy Yankee, o Atrévete-te-te, de Calle 13, no recuerdo bien.

La figura del fundador de una de las mayores marcas a nivel global se había convertido en una constante en el escenario de Pitch at the Beach, un encuentro de inversionistas y emprendedores en las playas de la isla de la Pasión, un pequeño brazo de tierra ubicado a unos kilómetros de Cozumel, en el estado mexicano de Quintana Roo.

Durante tres días, con la ayuda de un sombrero tipo bucket que le cubría del intenso sol del Caribe, unos lentes redondos color amarillo y sandalias, el fundador de Starbucks compartió con los asistentes las razones principales del éxito de la compañía y varias claves para que una startup pueda acceder a capital más fácilmente.

La cafeína, que para muchos fue uno de los factores impulsores de la Revolución Industrial, es también el último secreto del éxito de Starbucks: una sustancia adictiva que fomenta la concentración y brinda cierta energía. Pero más allá del café, fue un equipo de personas diverso, que logró construir un producto mínimo viable (una cafetería), durante la explosión de los productos gourmet en Estados Unidos, lo que diseñó el éxito de Starbucks.

Con un mentor experto en el mercado del café, Alfred Peet, el producto de Starbucks tenía una historia que contar con la que se podía llevar a cabo una educación agresiva del consumidor, con el plus de que los márgenes que dejaba una taza de café eran sumamente atractivos.

Emprendedores seriales

Muchos de los emprendedores que escuchaban a Siegl en la playa son emprendedores seriales, es decir personas que experimentan con nuevos modelos de negocio de forma serial. También parte de los inversionistas han pasado por esta etapa en el ecosistema del emprendimiento.

Lorena Sánchez es quizá una de las mayores emprendedoras seriales de América Latina. También es inversionista. Fue parte del equipo fundador de Linio y luego del de Rappi. Lorena es ahora vicepresidenta de Product Marketing de la fintech mexicana de tarjetas de crédito Stori, directora en México del Founder Institute y socia del fondo de Venture Capital Billioneurons.

Una de las respuestas más contundentes de Lorena frente al público de Pitch at the Beach fue la que dio al reconocer el privilegio en el que se encuentran muchos de los asistentes al evento y de la consciencia de usar ese privilegio para resolver problemas que caracterizan a toda la región, como la inclusión financiera, el acceso a la educación y a la salud.

Emprendedores de países latinoamericanos y caribeños como República Dominicana, Costa Rica, Chile, Bolivia y de otras regiones, como Europa, Estados Unidos y Canadá, contaron las historias ocultas o las primeras historias de un fenómeno que está ocurriendo en América Latina: el crecimiento de la inversión de capital de riesgo (Venture Capital) en startups con un potencial de escalabilidad considerable.

No sólo hay que voltear a ver a los ganadores, sino a las 30 startups que participaron en el concurso de Pitch at the Beach 2022. Emonk, una tienda online entre negocios que elimina todos los trámites y sobreprecios de la importación y exportación de mercancías, se llevó el primer lugar del concurso.

Le siguió Grow Farm, otro marketplace pero en este caso dedicado a la agroindustria que además provee de herramientas de factoraje. En tercer lugar quedó Plus V Tech, una tecnología que desarrolla tratamientos terapéuticos para tratar algunos tipos de cáncer.

La plataforma de inversión Sherpa; la escuela de programación gratuita Hackademy, la aplicación de mapeo espacial para personas con discapacidad visual Lazarillo; la app que ofrece beneficios laborales a trabajadores independientes Nippy; el club de trueque de inventarios entre negocios Barta; la plataforma de edtech que permite entrenar equipos de venta a través de inteligencia artificial RolPlay; la aplicación que permite digitalizar a las tienditas Tind Móvil y la firma de factoraje completamente digital Kred-Feed son apenas algunas de las startups que se presentaron en Pitch at the Beach con una idea disruptiva de modelo de negocio.

A la presentación de estas startups también se le sumó el anunció del surgimiento de ISA Capital Corporate Venture, el fondo de capital de riesgo del corporativo de la publicidad ISA. Así como el anunció de que las próximas ediciones de Pitch at the Beach se realizarán en Oeiras, Portugal, y en República Dominicana. Tal vez veamos al fundador de Starbucks bailar fado o, de nuevo, reguetón.

