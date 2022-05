Cozumel, QR. En la isla de la Pasión, un pequeño brazo de mar en medio del Caribe mexicano, inversionistas y startups buscan romper el paradigma de las conferencias en las que los emprendedores explican sus proyectos a potenciales inversionistas que podrían convertirse en su oportunidad para ponerlos en marcha o para escalarlos.

Pitch at the Beach es una serie de conferencias que de acuerdo con Israel Pons, su fundador y director, pretende crear un modelo en el que las personas se reúnen para ser más humanas. Primero, a través del paisaje de las playas de Cozumel y de la isla de la Pasión, y luego, al conocer a personas que no cargan con una etiqueta, de las que no se sabe si son emprendedores o inversionistas.

“Normalmente, los metemos en un centro de conferencias y los hacemos que se pongan etiquetas ─ como inversionista, como emprendedor─ y eso genera que se empiecen a tratar de vender cosas entre ellos y eso es lo peor que puedes hacer en una conferencia de emprendimiento”, dijo Pons, quien también es director ejecutivo de la red de inversionistas ángeles Angels Nest Global.

Pitchear

A la presentación de los proyectos de los emprendedores frente a sus potenciales inversionistas se le conoce como pitch (del inglés). En Pitch at the Beach, 30 emprendedores pitchean sus ideas durante 5 minutos frente a un jurado integrado principalmente por emprendedores más experimentados y por inversionistas, quienes también pueden hacer preguntas durante 3 minutos.

“Como emprendedores, si tú me preguntas a qué me dedico, yo tengo que poder explicártelo en dos minutos y no en una hora o dos horas”, dijo Pons.

Según el ángel inversionista, como se les llama a quienes destinan sus recursos a las etapas más tempranas de un emprendimiento, Pitch at the Beach ha tenido el impacto de atraer a fondos de Venture Capital y fondos de inversión que destinan entre 250,000 y 3 millones de dólares a financiar las etapas iniciales de una startup.

México es un imán de startups

De acuerdo con Pons, las cuatro ediciones de Pitch at the Beach también han influido en que México se haya convertido en un imán para las startups de América Latina. Startups de Colombia, Argentina o Perú buscan expandir sus negocios y tener más impacto y por eso deciden llegar a México, el mayor mercado de habla hispana.

“Si llego a México y no me conecto, puedo fallar, pero si llego a Pitch at the Beach en tres días me puedo conectar con otros emprendedores, mentores y con inversionistas”, dijo.

Durante 2021, los fondos de Venture Capital y de capital semilla invirtieron más de 4,000 millones de dólares en empresas instaladas en México, según información de Transactional Track Record (TTR). Cuatro de las siete empresas que alcanzaron una valuación de más de 1,000 millones de dólares en México lo lograron durante el año pasado.

