Google anunció el martes en un blog que lanzó una iniciativa para combatir las noticias falsas en internet, a la que destinará 300 millones de dólares en los próximos cinco años buscando mejorar la precisión y calidad de las informaciones que aparecen en sus plataformas.

Los cambios se producen en momentos en que Google, Facebook Inc y Twitter Inc enfrentan críticas por su rol durante la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos, al permitir la propagación de información falsa —y a menudo maliciosa— que podría haber influido en los votantes y favorecer al entonces candidato republicano Donald Trump.

En otra publicación en el blog, la subsidiaria de Alphabet Inc dijo que está lanzando una herramienta para ayudar a suscribirse a publicaciones de noticias.

El mecanismo permitirá a los usuarios comprar una suscripción en sitios de noticias participantes usando su cuenta de Google y administrar todas sus suscripciones en un solo lugar.

Google dijo que iniciaría el sistema de suscripción en diarios como Financial Times, The New York Times, Le Figaro y The Telegraph, entre otros. El motor de búsqueda dijo que planea agregar pronto más medios informativos.