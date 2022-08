Apple envía invitaciones para evento del 7 de septiembre, analistas esperan nuevos iPhones

Apple Inc envió el miércoles invitaciones a la prensa para un evento que tendrá lugar el 7 de septiembre, cuando analistas esperan que la empresa presente nuevos iPhones, una semana antes de su tradicional evento de otoño boreal.



Si Apple sigue su pauta de enviar los dispositivos una semana y media después de desvelarlos, podría añadir dos semanas de ventas del iPhone al cuarto trimestre fiscal de la compañía.



Los analistas esperan que Apple presente un modelo de nueva generación del iPhone 14. También se espera que la empresa dé a conocer pronto nuevos modelos del Apple Watch, el iPad y los ordenadores Mac, algunos de ellos quizá en el evento de septiembre.



Apple tiene previsto celebrar el evento en el Teatro Steve Jobs de su sede en Cupertino (California). El acto sería el primero en persona y bajo techo desde que comenzó la pandemia de coronavirus en 2020.



A principios de este año, Apple celebró un evento para desarrolladores, pero la presentación principal se realizó al aire libre en su sede.



La ilustración de la invitación muestra el logotipo de Apple rodeado de un contorno de estrellas del cielo nocturno y la leyenda "far out".

