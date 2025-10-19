Satisfacción, en Sabadell y gobierno español por fracaso de OPA de BBVA

El fracaso de la OPA hostil lanzada por el banco español, BBVA, sobre su competidor nacional, Banco Sabadell, fue recibido con satisfacción por el banco catalán y el gobierno español, que se oponía a ella.

El desenlace de este candente asunto parecía incierto, dada la multitud de accionistas de Sabadell, pero el veredicto finalmente fue claro.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo regulador del mercado bursátil español, anunció el jueves pasado que la Oferta Pública de Adquisición solo fue aceptada por 25.33% del capital de Sabadell.

Este resultado estuvo “muy por debajo del nivel previsto por la mayoría”, según los analistas de Jefferies, y dejó sin efecto la operación, precisó la CNMV.

“Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años”, se congratuló el presidente de la entidad bancaria catalana, Josep Oliu, en un comunicado publicado el viernes.

Con esta OPA hostil, que valoraba a Sabadell en unos 17,000 millones de euros, BBVA aspiraba a crear un gigante bancario capaz de competir con Santander, HSBC y BNP Paribas.

La entidad es el segundo banco español y cuenta con presencia en más de 25 países del mundo. En conferencia de prensa, su presidente, Carlos Torres Vila, lamentó el viernes la “oportunidad perdida para todos”.

“Respetamos (la decisión de los accionistas de Sabadell) y cerramos este capítulo”, afirmó Torres Vila, quien aseguró no tener la intención de dimitir a pesar de este revés.

“Es una buena noticia para el país”, se felicitó en la red social, Bluesky, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“La OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera”, añadió.

Infracciones a la reglamentación europea

España sigue siendo objeto de un procedimiento de infracción de las normas europeas por la fracasada OPA hostil del banco español BBVA sobre Sabadell.

La UE advirtió formalmente en julio al gobierno español que las condiciones de la Oferta Pública de Adquisición dictadas por BBVA sobre su competidor implicaban infracciones a la reglamentación europea.

Estas prerrogativas “invaden las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los reguladores nacionales, contravienen las normas bancarias de la UE y restringen la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales”, destacó el portavoz del ejecutivo, Olof Gill.

