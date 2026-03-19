Fundación de Bancos de México enfocará el apoyo a microempresas

Cancún, Q. Roo. En la 89 Convención Bancaria, la Asociación de Bancos de México (ABM) presentó la Fundación de los Bancos de México, una nueva etapa de su estrategia social con un giro hacia el empoderamiento económico de personas en situación de vulnerabilidad, en especial jefas y jefes de familia con micronegocios.

La decisión marca un cambio en el enfoque institucional del gremio: dejar atrás una lógica centrada en atender síntomas y avanzar hacia un modelo que busca intervenir en causas estructurales como la pobreza, la precariedad y la baja movilidad social.

La presentación ocurrió en una jornada que, de acuerdo con la propia ABM, colocó por primera vez en un espacio de esta relevancia los temas de impacto y responsabilidad social dentro de la Convención Bancaria. En ese contexto, el relanzamiento de la fundación no fue planteado como un ajuste de imagen, sino como una redefinición de su mandato.

Hoy damos un paso muy significativo en la historia de la Fundación de los Bancos de México, con el respaldo del Comité de Dirección de la ABM, los 54 bancos asociados y una visión renovada que respalda un legado de más de 30 años", dijo Alisa Romano, presidenta Ejecutiva de la Fundación de los Bancos de México.

De la asistencia al empoderamiento económico

La nueva estrategia parte de una premisa: para elevar el impacto social no basta con atender urgencias. La apuesta, según lo expuesto por Friné Salguero, es construir un modelo que fortalezca autonomía, capacidades y acceso a oportunidades productivas.

Explicó que el nuevo propósito de la fundación es impulsar el empoderamiento económico de comunidades en situación de vulnerabilidad para contribuir a su bienestar, a su prosperidad y al desarrollo económico y social del país, al tiempo que fortalece el posicionamiento de la banca como actor generador de valor positivo.

Ese nuevo mandato se construyó desde mayo del 2025 mediante un proceso participativo que incluyó fortalecimiento de gobernanza, discusiones colectivas, investigación documental, talleres de cocreación y asesoría de especialistas. El resultado es una hoja de ruta que incorpora diagnóstico, alianzas con organizaciones sociales, evaluación de impacto y mejora continua.

Queremos impulsar el empoderamiento económico de las comunidades en situación de vulnerabilidad para contribuir a su bienestar, prosperidad y al desarrollo económico y social de México", dijo Friné Salguero, directora de la Fundación de los Bancos de México.

Microempresas, el punto de entrada

La fundación eligió a las microempresas como eje de intervención. De acuerdo con la presentación difundida en la Convención Bancaria, las microempresas representan 95.5% de las Mipymes del país, emplean a 41.5% de las personas ocupadas y aportan 15% del PIB anual. Además, dan vida a economías locales y han sido clave en los procesos de recuperación frente a crisis.

Pero también son un segmento subatendido. La ABM identificó rezagos persistentes en apoyos productivos, capacitación, alfabetización financiera, acompañamiento empresarial, formalización y acceso al crédito. A ello se suma que sólo 25% de estos negocios usa herramientas digitales o internet y que 52% cierra antes de cumplir dos años.

Bajo esa lógica, la fundación buscará acompañar a los micronegocios con una visión integral. El empoderamiento económico, según la definición presentada, implica no sólo generar ingresos, sino también desarrollar capacidades, redes de apoyo, educación financiera y un entorno habilitante para tomar decisiones informadas y romper ciclos de exclusión.

Mujeres, inclusión y valor para la banca

Dentro de esa estrategia, la fundación anticipó un enfoque dirigido a mujeres. La justificación es doble: por un lado, 34% de las Mipymes tiene como propietaria a una mujer; por otro, 84% de las mujeres emprendedoras trabaja en la informalidad, frente a 76% de los hombres. Además, 47% de los hogares con mujeres emprendedoras depende principalmente de esos ingresos.

La apuesta también busca acercarse a los pilares estratégicos de la banca:

Bancarización y digitalización

Impulso al crédito

Satisfacción del cliente

Educación financieraLa lógica es que una política social con mejores métricas y mayor vinculación con las capacidades del gremio puede producir beneficios para las comunidades y, al mismo tiempo, fortalecer la reputación y el alcance del sistema bancario.

La implementación será progresiva:

En 2026 se aterrizará la planeación estratégica.

En 2027 se lanzará la primera convocatoria con el nuevo enfoque.

En 2028 se calibrará el modelo con base en la medición de impacto.

Hacia 2029 y 2030 se buscará consolidar un esquema escalable y replicable.

Más que un cambio de nombre, la ABM planteó una plataforma para alinear la acción social del gremio con una agenda productiva de largo plazo, concluyó Alisa Romano.