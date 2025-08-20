Nu México tendrá nuevo CEO: Armando Herrera sustituirá a Iván Canales a partir del 2 de septiembre

Nu México tendrá nuevo CEO a partir del próximo 2 de septiembre. Se trata de Armando Herrera, quien llega de Konfío y sustituirá a Iván Canales, quien en la actualidad está de licencia de paternidad, pero que continuará en la institución.

Hoy, Nu México opera aún como la principal sociedad financiera popular (sofipo) del país, pero está próximo a hacerlo como banco, una vez que ya tiene la licencia para ello.

“La compañía está ejecutando una transición fluida bajo el liderazgo de Guilherme Lago, presidente del Consejo de Nu México”, destacó la entidad de origen brasileño.

Resaltó que el nuevo CEO se incorpora en un momento vital para la empresa, mientras se prepara para operar como banco y consolidar su posición como la plataforma líder de banca digital en México.

Más de 15 años de experiencia

Antes de unirse a Nu, informó la institución, Herrera se desempeñó como gerente general de productos financieros en Konfío, una fintech líder en México que ofrece soluciones digitales para pequeñas y medianas empresas, donde fue responsable de la estrategia, propuesta de valor, canal de distribución y la rentabilidad general del negocio.

Agregó que con más de 15 años de experiencia en la industria de servicios financieros, también trabajó como vicepresidente y gerente general para diferentes áreas en American Express en México.

Es ingeniero en ciencias, informática y economía por el MIT, y tiene una maestría en Administración de Empresas por el IPADE.

"La probada experiencia de Armando en el mercado mexicano de servicios financieros, combinada con su habilidad para escalar negocios y ofrecer soluciones innovadoras, será un activo significativo en este momento para la empresa”, expresó Lago.

Agregó: “hemos aumentado nuestra base de clientes en un 60% durante el último año y recibido la aprobación de nuestra licencia bancaria. Nuestro compromiso a largo plazo con el país se mantiene firme, e Iván jugó un papel fundamental para lograrlo en los últimos años”.

En tanto, Herrera comentó que comparte la misma visión que Nubank, por lo que dijo sentirse honrado de unirse a la compañía en este nuevo capítulo.

Canales, miembro fundador

Armando Herrera sucede a Iván Canales, miembro fundador de Nu México, quien dirigió la operación desde cero, hasta convertirla en una institución financiera líder.

La institución refirió que bajo el liderazgo de Canales, Nu lanzó una tarjeta de crédito que simplificó y amplió el acceso al crédito para millones de mexicanos; así como una cuenta que estableció rendimientos líderes en la industria para los depósitos y préstamos personales, que hicieron el financiamiento más accesible y transparente.

“Como director general, Iván condujo la evolución institucional de Nu México, que culminó con la aprobación de una licencia bancaria, un camino sin precedentes en este sector que también ayudó a mejorar la competencia local en beneficio de los consumidores”, argumentó.

Más de 12 millones de clientes

Hoy Nu México atiende a más de 12 millones de personas en el país, que representa el 13% de la población adulta, y cubre el 98% de los municipios, incluidas las áreas rurales designadas como prioritarias por el Gobierno Federal.

Nubank ha invertido más de 1,400 millones de dólares en México, fortaleciendo su presencia y expandiendo el mercado.