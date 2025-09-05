Mercado Pago supera el millón de terminales punto de venta en México; bancos suman 1.4 millones

Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre, superó ya el millón de terminales punto de venta (TPV’s) activas en México.

De acuerdo con la institución -que ya ha ingresado su solicitud de licencia bancaria en México-, el número de terminales punto de venta representa un crecimiento de 100% respecto a septiembre del 2024.

Con esta cifra, destacó, se posiciona como el principal agregador de pagos del país, con una red comparable a la suma total de todas las terminales activas de la banca tradicional que, en conjunto, reúne 1.4 millones, de acuerdo con los últimos datos oficiales.

“Alcanzar un millón de terminales activas es más que un hito: significa que más de un millón de comercios en todo México están dando un paso firme hacia la digitalización y profesionalización. Hemos duplicado nuestra red en solo un año y hoy competimos de tú a tú con la banca tradicional, demostrando que la tecnología puede abrir oportunidades reales para negocios que antes no tenían acceso a estas herramientas”, señaló Enrique Horcasitas, director de pymes de Mercado Pago.

Presencia en todo el país

Mercado Pago señaló que las terminales -en sus versiones Point Smart 2, Point Air y Point Mini-, están presentes en los 32 estados del país, con mayor concentración en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

Resaltó que el 60 % de las terminales colocadas son Smart, las cuales permiten imprimir comprobantes y ofrecen funciones avanzadas de gestión a comercios de diferentes giros y tamaños.

En negocios del barrio

La institución mencionó que sus terminales son utilizadas principalmente por tiendas de abarrotes, mercados y tianguis, ferreterías, cafeterías, restaurantes y negocios de barrio, muchos de los cuales no habrían accedido a una terminal bancaria tradicional.

“Estos comercios no solo diversifican sus formas de cobro y reciben dinero al instante, sino que además se integran al ecosistema financiero y digital de la compañía”, expuso.

Sujetos de crédito

Agregó que gracias a la trazabilidad de sus operaciones, los comercios que usan terminales son elegibles para recibir créditos de capital de trabajo a los pocos meses de empezar a transaccionar.

A la fecha, informó, Mercado Pago ha otorgado más de 2.5 millones de créditos a más de 400 mil pymes en México, muchos de éstos habilitados por el uso consistente de las terminales.