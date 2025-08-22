JPMorgan pagará 332 millones de dólares a Malasia por el escándalo del fondo 1MDB

JPMorgan Chase pagará 1,400 millones de ringgits (332 millones de euros) a Malasia para extinguir toda responsabilidad presente y futura relacionada con el escándalo del fondo soberano malayo 1MDB, que desvió y lavó, al menos, 4,500 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Según ha informado en un comunicado conjunto, la entidad desembolsará la cantidad acordada en la Cuenta Fiduciaria para la Recuperación de Activos de Malasia pese a "no admitir responsabilidad" alguna en el caso.

Asimismo, la Oficina del Fiscal General de Suiza ha multado a la filial helvética de JPMorgan Chase con 3 millones de francos suizos (3.75 millones de dólares) por su papel en la trama criminal y por "no haber tomado todas las medidas razonables y necesarias" para evitar el blanqueo.

"Agradecemos la colaboración con el Gobierno de Malasia en la resolución de asuntos pasados relacionados con 1MDB, los cuales han sido revisados minuciosamente. Desde entonces, hemos mejorado nuestros controles", ha asegurado JPMorgan Chase.

JPMorgan Chase no es el único banco afectado, dado que el británico Standard Chartered encara una demanda de hasta 2,700 millones de dólares por este mismo asunto.