Incertidumbre motiva caída de flujos de cartera hacia emergentes: IIF

Los flujos de cartera hacia mercados emergentes cayeron drásticamente en marzo, en respuesta al contexto de incertidumbre creciente, advirtieron economistas del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés).

Los flujos totales de no residentes registraron una salida neta generalizada de mercados emergentes de 17,100 millones de dólares en el tercer mes del año, que incorpora desinversiones en renta variable y liquidaciones del mercado de deuda.

Para ponderar el tamaño de esta liquidación, basta recordar que el mismo IIF, que es la mayor asociación mundial de instituciones financieras, reportó en el primer bimestre del año la entrada de inversiones de cartera de 51,300 millones de dólares hacia los mercados emergentes, de los que 61% ingresó en enero, esto es unos 35,400 millones de dólares y el resto en febrero.

Si bien en marzo, que es el mes referido por el análisis, no se había hecho ningún anuncio formal acerca de la nueva política comercial de Estados Unidos, “los inversionistas dedicaron gran parte de marzo al ajuste de sus posicione en previsión de las nuevas medidas de Estados Unidos”.

Al interior del reporte mensual Capital flows tracker, donde los economistas del IIF suelen presentar un estimado de los flujos de capital hacia mercados emergentes a partir de los reportes de sus miembros, que incluyen a fondos de inversión, precisaron que los mercados de renta variable lideraron la contracción en marzo, registrando salidas de 12,400 millones de dólares, mientras los mercados de deuda observaron pérdidas netas de 4,800 millones de dólares.

Los economistas del IIF argumentaron que “la retórica cada vez más vehemente de la administración de Estados Unidos sobre los aranceles recíprocos indicó a los mercados la inminencia de un cambio sustancial en el régimen comercial estadounidense, aunque los detalles seguían siendo confusos”.

En el reporte, que en esta ocasión llevó por título Positioning pains and preemptive pullbacks, refirieron que “a fines del mes de marzo, las posiciones de los inversionistas reflejaban una creciente ansiedad ante una nueva fase de fragmentación comercial con los activos de mercados emergentes atrapados a contracorriente”.

América Latina bien diferenciada

En el análisis explicaron que en América Latina se observó cierta diferenciación entre algunos mercados percibidos como beneficiarios relativos de la reconfiguración comercial que atrajeron un interés marginal.

Específicamente se refirieron a los casos de México y Brasil que siguieron atrayendo la atención en los mercados de renta fija gracias a las tasas de interés reales relativamente altas y su exposición a los llamados hard commodities, que son metales naturales extraídos de los yacimientos y minas del planeta como petróleo, cobre y gas natural.

Tal como evidenció recientemente la administradora de fondos, Franklin Templeton, México tiene la tasa nominal más alta entre los pares de calificación en grado de inversión, correspondiente a 9%; no obstante en la región Brasil ofrece un interés de 14.25 por ciento.

Sin embargo, advirtieron que no resultó suficiente como para revertir la tendencia general de la aversión al riesgo.

“Los inversionistas se volvieron más selectivos en sus asignaciones aún moderándose la actividad de nuevas emisiones que se observó a finales de marzo”.

Desde una perspectiva estructural, el atractivo subyacente de la deuda de mercados emergentes se mantiene intacto, señalaron.

Pues los altos rendimientos reales, los factores técnicos favorables y la mejora de los perfiles fiscales en algunos grandes emisores continúan respaldando esta clase de activo.

Colchón no es suficiente

Sin embargo, matizaron que marzo dejó claro que “el colchón proporcionado por el carry trade no es suficiente para compensar todas las fuentes de estrés externo”.

“A medida que el dólar se fortaleció y los indicadores de volatilidad subieron, el apetito por el riesgo disminuyó”, según los analista de Franklin Templeton.

El carry trade es cuando los inversionistas se financian con una tasa de interés baja y después invierten sus ganancias en otra divisa que ofrece tasas más altas.

El IIF es la mayor asociación de instituciones financieras de operación mundial. Cuenta entre sus más de 450 miembros a BBVA; Grupo Financiero Banorte; BNP Paribas; Boston Consulting Group; J.P. Morgan; Dubai International Finance Center; HSBC; Bank of China; ICICI Bank of India; S&P; Moody´s; Mitsubishi UFJ Financial Group; Nasdaq; Metlife; Worldbank Group; Visa y Zürcher Kantonalbank, entre otros.