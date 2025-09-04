¿Qué tan grande es el gasto federal destinado a pensiones en México?

El pago de pensiones en México —tanto las contributivas como las no contributivas— es uno de los rubros que más recursos públicos absorbe.

Entre enero y julio del 2025 el dinero destinado a estos rubros ascendió a 1.18 billones de pesos, según lo reportado por la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Para dimensionar el monto: esto es incluso un poco mayor que todo el dinero que se destina a la educación y a la salud de los mexicanos en conjunto.

Otra manera de comparar el tamaño de estos recursos: el gasto en pensiones representa casi todo lo que el fisco recauda en IVA más lo que recauda en el IEPS en gasolinas.

Del gasto público total ejercido en este periodo se observa que las pensiones absorbieron 22 de cada 100 pesos mexicanos.