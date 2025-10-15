Crecerá la inversión en plataformas de PLD ante mayor escrutinio regulatorio

El combate al lavado de dinero será uno de los principales motores de inversión tecnológica en el ecosistema financiero mexicano, así lo anticipa Andrés Fontao, socio director de Finnosummit, quien advierte que tanto bancos como fintech incrementarán sus recursos en plataformas de prevención de lavado de dinero (PLD), monitoreo y cumplimiento regulatorio ante la creciente sofisticación de los delitos financieros y la presión de los supervisores.

“El lavado de dinero cada vez se vuelve más sofisticado. Los delincuentes están mejor capacitados tecnológicamente, y por eso la tecnología debe combatirse con tecnología”, sostuvo Fontao en entrevista.

Según el especialista, la tecnología ya permite trazar operaciones, autenticar usuarios e identificar transacciones irregulares en tiempo real, lo que facilita a las instituciones responder con mayor agilidad a las exigencias de los reguladores.

“El supervisor financiero es cada vez más estricto, especialmente en México, posiblemente en parte por presión del vecino del norte”, agregó.

En este contexto, el Estudio sobre el Costo Real del Cumplimiento Normativo en Delitos Financieros en Latinoamérica, elaborado por LexisNexis Risk Solutions en colaboración con Forrester Consulting, reveló que en el 2023 los gastos asociados al cumplimiento regulatorio en materia de delitos financieros aumentaron para 97% de las instituciones financieras de Latinoamérica.

El costo total de cumplimiento ascendió a 15,000 millones de dólares, lo que evidencia el creciente peso operativo y tecnológico que implica la gestión de riesgos financieros en el entorno actual.

Ante este panorama, las instituciones financieras buscan equilibrar la eficiencia operativa con el cumplimiento efectivo de las exigencias regulatorias. Un 39% de ellas identifica el incremento de las regulaciones y las mayores expectativas de los supervisores como el principal factor detrás del aumento en los costos de cumplimiento.

En consecuencia, 69% planean priorizar la optimización y reducción de los costos de sus programas de cumplimiento durante los próximos 12 meses.

Se redirecciona inversión

En línea con esta tendencia, Fontao destacó que diversas compañías especializadas en tecnología de cumplimiento están levantando capital en el 2025, impulsadas por la creciente demanda de soluciones que fortalezcan la detección de riesgos.

“Ya estamos viendo empresas que levantan rondas de inversión este año. Son soluciones altamente demandadas porque ayudan a los bancos y fintech a detectar irregularidades y evitar sanciones”, explicó.

Esta dinámica coincide con los hallazgos del estudio Radar Fintech 2025, el cual observa una reducción en el número de proyectos activos de infraestructura tecnológica para bancos y fintech.

Según el informe, esta contracción responde a un proceso de consolidación del mercado, caracterizado por menos actores, aunque más sólidos, y a la entrada de soluciones internacionales que elevan la competencia y presionan al ecosistema local a innovar con mayor rapidez.

Fontao consideró que esta evolución del mercado impulsará una nueva ola de inversión tecnológica, orientada no tanto a la experiencia del cliente final, sino al fortalecimiento de la infraestructura operativa y regulatoria de las instituciones financieras.

“Veremos menos inversión en bancos digitales o plataformas de crédito al consumidor, y más capital dirigido a capas tecnológicas: Inteligencia Artificial, blockchain, infraestructura de pagos y plataformas para combatir el fraude y el riesgo”, subrayó.