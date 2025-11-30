Sin claridad sobre cómo se financiará en el largo plazo el Fondo de Pensiones para el Bienestar: OCDE

No hay claridad sobre cómo se financiará en el largo plazo el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) creado el año pasado, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“El (FPB) se financia con diversos recursos, varios de los cuales son transferencias únicas. Por lo tanto, no está claro cómo las medidas de financiamiento previstas para este complemento podrán cubrir las promesas realizadas a largo plazo”, dijo la OCDE en su informe Pensions at a Glance 2025.

La OCDE recordó que el FPB se financiaría parcialmente con cuentas inactivas en las Afores (es decir, cuentas no reclamadas de las que no se puede contactar a su titular), las cuales “pueden recaudar dinero temporalmente, pero es poco probable que proporcionen una fuente de financiamiento sostenible”.

“Además, la principal manera de abordar estas cuentas inactivas debería ser que el gobierno y el regulador de pensiones se esfuercen por identificar a los titulares de dichas cuentas y transfieran sus fondos a sus cuentas principales”, consideró la organización.

Recordó que el FPB se creó para dar un complemento a ciertas pensiones, con el fin de que los trabajadores con Afore, con suficientes semanas de cotización para pensionarse y un salario menor al promedio del IMSS (17,364 pesos mensuales), puedan recibir en su retiro 100% de su último sueldo.

“El nuevo beneficio se creó porque actualmente las pensiones son bajas: el sistema aún está en proceso de maduración (el esquema de contribución definida se estableció en 1997, dejando a generaciones cercanas al retiro con historiales de cotización incompletos) y la tasa de aportación es baja, además de la alta informalidad”, remarcó la OCDE.

Asimismo, explicó que la nueva garantía aplica desde julio del 2024 para todas las personas de 65 años o más que reciban una pensión de contribución definida, la cual requiere un periodo de cotización de 825 semanas en el 2024 y que aumentará a 1,000 semanas en el 2031.

“Esto significa que incluso trabajadores con trayectorias cortas de cotización podrían recibir pensiones muy altas”, resaltó.

Además, recordó que el tope salarial para recibir el complemento se ajustará cada año conforme a la inflación, “por lo que, con el tiempo, el valor relativo del complemento se irá erosionando: primero para los trabajadores con ingresos medios y altos, y después también para quienes ganan por debajo del promedio”.

Finalmente, la OCDE enfatizó que dado que la Pensión Universal de los Adultos Mayores (PUAM) se pagará aun a quienes reciban este complemento, “las tasas de reemplazo para los trabajadores de bajos ingresos superan ampliamente 100%”.

En la práctica, el esquema anula el funcionamiento adecuado del sistema de contribución definida (FDC) y crea un derecho de prestación definida (DB) parcialmente prefinanciado equivalente a 100% del último salario.

Al cierre de la primera mitad del 2025 el Fondo de Pensiones para el Bienestar había pagado 131.54 millones de pesos en complementos a las pensiones de los trabajadores, de acuerdo con información dada a conocer por su comité técnico. Al cierre del primer semestre del 2025, el FPB tenía 53,110 millones de pesos.