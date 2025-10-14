CIBanco: Se pagará a más de 32,600 ahorradores, de acuerdo con autoridades

Luego de que se hizo oficial el inicio de la liquidación voluntaria de CIBanco, las autoridades financieras informaron que, de acuerdo con cifras preliminares, se hará un pago a 32,656 ahorradores, considerando que el 99.4% de estas personas están plenamente protegidas por la totalidad de sus ahorros.

En un comunicado conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se detalló que a partir del 10 de octubre, éste último asumió el cargo de liquidador de la entidad, y ha comenzado el pago a los ahorradores de los depósitos y demás operaciones consideradas.

Las autoridades precisaron que el pago de obligaciones garantizadas se realiza hasta el límite de la cobertura equivalente a 400,000 Unidades de Inversión (UDIS) -que hoy equivalen a más de 3.4 millones de pesos por ahorrador-, sin recurrir a recursos públicos y con cargo al Fondo de Protección al Ahorro Bancario (FPAB), el cual se integra por las cuotas que las instituciones de banca múltiple están obligadas.

“Cabe señalar que el límite del seguro de depósitos en México se encuentra entre los más altos a nivel mundial y permite cubrir completamente el saldo de 99.7% de las cuentas de depósito bancario que existen en el país”.

Este lunes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la CNBV publicó el oficio de revocación de autorización para operar como tal, a CIBanco.

“Esta decisión fue tomada en respuesta a la solicitud presentada por la Asamblea General de Accionistas de CIBanco el 8 de octubre de 2025, quienes solicitaron de manera voluntaria la revocación de dicha autorización”.

Quiénes sí y quiénes no recibirán pagos

Las autoridades puntualizaron que, de acuerdo con la legislación vigente, se consideran como obligaciones garantizadas, las operaciones de depósitos a la vista como cuentas de cheques y depósitos en cuenta corriente asociados a tarjetas de débito.

De igual forma, depósitos en cuentas de ahorro, incluyendo los depósitos a plazo retirables con previo aviso o en días preestablecidos; y los préstamos y créditos que las instituciones de crédito hayan aceptado (pagarés).

Aclararon que no se garantizan depósitos a favor de accionistas, integrantes del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco.

Tampoco se garantizan las operaciones a favor de las personas que fungen como apoderados generales con facultades administrativas o de sus gerentes generales, así como las demás exclusiones de la garantía otorgada por el IPAB.

“No obstante, estas personas conservan sus derechos ante CIBanco en el proceso de liquidación”, enfatizaron.

Se agregó que “conforme a cifras preliminares disponibles a la fecha, y exceptuando los casos de exclusión de la garantía que otorga el IPAB, se hará un pago a 32,656 ahorradores, considerando que el 99.4% de estas personas están plenamente protegidas por la totalidad de sus ahorros”.

Pagos se realizan a través de transferencia

De acuerdo con las autoridades, el pago a las personas titulares de las operaciones que constituyen obligaciones garantizadas, se realiza a través de una transferencia electrónica a una cuenta bancaria del propio titular, que mantenga en cualquier otra institución de banca múltiple.

Puntualizaron que para conveniencia del público ahorrador de CIBanco, el IPAB desarrolló un proceso rápido, sencillo y seguro mediante una plataforma informática que puso a su disposición para que puedan realizar su registro y dar seguimiento al pago de sus depósitos garantizados.

Para ello, los ahorradores deben: iniciar su registro en el portal de pagos IPAB, disponible en el sitio web del instituto; completar el formulario con la información requerida con sus datos, tal y como se muestra en su último estado de cuenta de CIBanco; y proporcionar una cuenta CLABE de alguna institución de banca múltiple para recibir sus depósitos garantizados mediante transferencia electrónica.

“El seguro de depósitos bancarios se otorga de forma automática y gratuita. Se recuerda al público que el IPAB no cuenta con gestores, delegaciones o sucursales para realizar negociaciones, trámites o servicios de cualquier índole”, se expuso.

Finalmente, se destacó que este evento no representa un riesgo para la estabilidad del sistema bancario, toda vez que éste mantiene niveles por encima de los mínimos regulatorios, y los activos de CIBanco se han reducido y representan el 0.44% del total.