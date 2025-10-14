Sheinbaum asegura que el caso CIBanco no afectó la estabilidad financiera

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que la intervención y posterior liquidación de CIBanco no ha afectado “en lo más mínimo” la estabilidad del sistema financiero mexicano, y afirmó que en el antes mencionado, Intercam y en la casa de valores Vector no existen pruebas de operaciones ilícitas o lavado de dinero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —que incluyó a las instituciones mexicanas en una lista de sanciones— no fue acompañada por el gobierno mexicano debido a la falta de evidencia.

“No fue acompañada (el señalamiento) por nosotros porque no teníamos prueba suficiente. No nos enviaron documentación ni elementos que acreditaran las acusaciones”, señaló Sheinbaum Pardo.

Según la jefa del Estado mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizó auditorías en las que sólo se detectaron problemas administrativos, pero ningún indicio de lavado de dinero.

Además, detalló que ante el riesgo de una salida masiva de capitales y posibles afectaciones a los cuentahabientes, la Secretaría de Hacienda decidió intervenir los bancos.

“Estas decisiones que se tomaron, fueron decisiones técnicas de la Secretaría de Hacienda para garantizar nuestro sistema financiero y que no hubiera ningún problema y sobre todo a los cuentahabientes y a los ahorradores de estos bancos”, dijo la presidenta.

La CNBV publicó este 13 de octubre, en el Diario Oficial de la Federación, el Oficio de Revocación de Autorización de CI Banco para operar como institución de banca múltiple, después de que los accionistas del banco solicitaron voluntariamente su disolución el pasado 8 de octubre.

Además, la autoridad aseguró que el 99.4% de los 32,656 clientes de CIBanco recuperará la totalidad de sus ahorros y que este proceso se realizará sin utilizar recursos públicos, pues los pagos se realizarán mediante el Fondo de Protección al Ahorro Bancario.

La CNBV destacó que el pago a los ahorradores se realiza mediante transferencias electrónicas a cuentas en otras instituciones bancarias, sin necesidad de acudir físicamente a sucursales.