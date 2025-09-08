BofA prevé que comisiones de banca de inversión crezcan entre 10% y 15% en tercer trimestre

Bank of America espera que las comisiones de banca de inversión aumenten entre 10% y 15% en el tercer trimestre con respecto al año anterior, dijo el lunes su director financiero, Alastair Borthwick.

En una conferencia con inversores dijo que se prevé que los ingresos comerciales de la división de mercados aumentarán alrededor del 5%, subiendo por decimocuarto trimestre consecutivo.

"Las comisiones de la banca de inversión han crecido entre 10% y 15%, nosotros estaremos en línea con eso, quizá lo hagamos ligeramente mejor", dijo Borthwick.

Las fusiones y adquisiciones mundiales han alcanzado los 2.6 billones de dólares, la cifra más alta en los siete primeros meses del año desde el máximo alcanzado en la pandemia en 2021.

Los consejos de administración de las empresas buscan crecimiento, y el optimismo sobre un auge de la inteligencia artificial ha compensado la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses.

Borthwick dijo que las finanzas de los consumidores siguen siendo saludables a medida que el gasto en tarjetas de crédito se acelera y menos deudores tienen morosidad a largo plazo.

"El consumidor en este momento parece ser (...) resiliente, lo está haciendo bien y está en una buena posición, y eso se refleja en nuestros números".

La calidad de los activos de la banca comercial también sigue siendo buena, excepto en el sector inmobiliario comercial, destacó.

También agregó que los ingresos netos por intereses, es decir, la diferencia entre lo que un banco gana con los préstamos y lo que paga por los depósitos, están en camino de aumentar entre 6% y 7% este año, impulsados por el aumento de los pagos de intereses y un impulso de la revalorización de los activos a tasa fija.

En julio, el banco reiteró que sus ingresos netos por intereses alcanzarían entre 15,500 y 15,700 millones de dólares en el cuarto trimestre y, de acuerdo con Borthwick, se espera que aumente de nuevo el próximo año.

Añadió que Bank of America celebrará un día del inversor el 5 de noviembre, el primero en más de una década, para discutir las oportunidades de crecimiento en todos sus negocios.