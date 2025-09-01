Binance lanza su IFPE de la mano de una inversión de 1,000 millones de pesos

La plataforma de criptomonedas Binance anunció la creación de Medá, una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) que operará de manera independiente en México bajo una de sus verticales de negocio. La nueva entidad de la plataforma fue autorizada desde mayo del 2022 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como la entidad 31 en ser autorizada bajo la Ley Fintech.

Binance precisó que invertirá más de 1,000 millones de pesos, equivalentes a 53 millones de dólares, durante los próximos cuatro años para impulsar el desarrollo de esta institución. El objetivo es ampliar el acceso a servicios digitales en el país y tender un puente entre el sistema financiero tradicional y los ecosistemas vinculados a activos virtuales.

Medá tendrá la facultad de recibir depósitos y realizar retiros en pesos mexicanos, además de ofrecer a los usuarios la posibilidad de enviar y disponer de sus recursos para operaciones dentro del ecosistema global de Binance. La firma destacó que la operación de Medá será administrada por un equipo independiente, lo que, a su juicio, marca un nuevo estándar en México al impulsar mejores prácticas regulatorias y de cumplimiento.

“En un mercado de alta concentración, Medá busca posicionarse como la alternativa número uno en el mercado de tecnología financiera como procesador de transacciones en pesos mexicanos, consciente de que una mayor competencia en el ecosistema, beneficiará a la población mexicana con el acceso a servicios de tecnología financiera de mayor calidad, al menor costo”, señaló Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance en Latinoamérica.

Con la incorporación de Medá, Binance suma un nuevo hito a su estrategia de consolidación regulatoria. La empresa ya cuenta con licencias, registros y permisos en 22 jurisdicciones, entre ellas Francia, Italia, España, Dubái, Japón, Brasil y Argentina. El lanzamiento en México refuerza, además, su compromiso con la adaptación a marcos normativos locales.

“La intención de Binance es impulsar a México como centro de innovación fintech a través de una nueva vertical independiente para toda la región, al tiempo que se potencia la sinergia entre las finanzas tradicionales y las nuevas tecnologías”, agregó Nazar.

Binance subrayó que la creación de Medá se alinea con su estrategia global de reforzar la seguridad en el sector financiero digital. Cada año, distintas entidades vinculadas a la compañía destinan fondos a programas de cumplimiento para la prevención, identificación y mitigación de actividades ilícitas, en colaboración estrecha con autoridades de distintos países.

Educación financiera, parte central de la estrategia

El componente educativo se mantendrá como parte central de la estrategia de Binance en México. A través de su iniciativa Binance Academy, la firma ofrece contenidos gratuitos en español y en más de 30 idiomas, que abarcan desde nociones básicas hasta materiales especializados en tecnología financiera. Según datos de la empresa, solo en 2024 más de 44 millones de personas participaron en cursos, talleres y programas educativos, incluidos convenios con instituciones académicas mexicanas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Panamericana.

Con estas acciones, Binance busca consolidar su presencia en México, ampliando su alcance tanto en materia regulatoria como en educación y seguridad dentro del sector financiero digital.

“Con sus más de 125 millones de habitantes, México es un mercado clave para la expansión del acceso a los servicios financieros. Creemos en la importancia de promover el desarrollo de ecosistemas seguros y sostenibles, que amplíen las oportunidades para todos los mexicanos, en términos de inclusión, desarrollo social y económico”, señaló Nazar.