Banca de desarrollo logra mayor impacto económico

La banca de desarrollo en México asume un papel más activo en la generación de impacto económico, en un contexto donde el financiamiento tradicional resulta insuficiente para detonar nuevos mercados, así lo destacó Roberto Lazzeri, director general de NAFIN–Bancomext, en el marco de la Cumbre de Capital Privado 2026.

“Lo que busca cualquier banca de desarrollo es ser una banca de impacto. Debemos tener las herramientas para abrir un nuevo mercado, para hacer viable un nuevo mercado, que va muy en contexto con lo que estamos haciendo, que estamos diciendo que tenemos que sustituir un montón de importaciones o insertarnos en sectores de mucho mayor valor. Hay ahí apuestas de riesgo que no son naturales, si no el mercado ya lo habría hecho”, mencionó Lazzeri, en el evento organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

Bajo esta lógica, el fortalecimiento de la banca de desarrollo pasa por ampliar su capacidad de intervención. A los instrumentos tradicionales se suman esquemas más sofisticados, como garantías con mayor cobertura, financiamiento estructurado y mayor participación en capital de riesgo, para asumir riesgos que el sector privado no toma en etapas tempranas.

Los resultados de este modelo ya son visibles en el ecosistema financiero y empresarial del país.

De acuerdo con Lazzeri, se han movilizado más de 71,000 millones de dólares en inversión, 12,300 millones en capital emprendedor, 2,365 empresas, de las cuales la mitad eran de innovación, y 1.8 millones de empleos.

Detonador

El funcionario destacó que la participación de la banca de desarrollo no sustituye al capital privado, sino que lo detona, generando un efecto multiplicador que amplía significativamente el alcance de los recursos.

“El gran aprendizaje es que, cuando ponemos dinero sobre la mesa, podemos generar la confianza con las condiciones correctas para que los inversionistas privados potencien nuestro dinero, y también el sector puede tener la certeza de que vamos a estar ahí atrás apoyando”, resaltó.

El contexto global añade una capa adicional de urgencia. La reconfiguración de los flujos de inversión abre oportunidades para México, pero también exige una mayor capacidad de respuesta institucional. En este escenario, la banca de desarrollo busca consolidar su papel como catalizador de confianza y detonador de proyectos.

“Tenemos que retomar esta retroalimentación de confianza y no solo retomarla, sino que tenemos que duplicar la apuesta, porque la apuesta hoy está en México”, dijo el funcionario.