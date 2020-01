Durante este 2020, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el banco de desarrollo encargado de atender el mercado de la vivienda en el país, prevé una colocación de crédito cercana a 85,000 millones de pesos para generar alrededor de 150,000 acciones, entre las que destacan la atención a personas que se encuentran en la economía informal.

De acuerdo con el director de la SHF, Jorge Mendoza Sánchez, el enfoque de este banco de desarrollo en esta administración es atender la parte social y media del mercado de vivienda y no el de residencial, que es donde la banca comercial ofrece mejores condiciones a los desarrolladores.

“Lo que estamos tratando de hacer es que este crédito se empiece a dirigir hacia viviendas en la parte económica: social y media, y estamos dejando de participar en la parte de residencial plus, que es donde creemos que la SHF no tiene una ventaja comparativa contra el resto de la banca comercial”, indicó Mendoza Sánchez ante representantes de la industria.

Garantías no se utilizaron

De acuerdo con el director de este banco de desarrollo, en el 2019 la SHF colocó alrededor de 52,000 millones de pesos en crédito, en un año donde las garantías no fueron tan utilizadas por la banca comercial, cuando en otros periodos fueron parte importante de la operatividad de este organismo.

“La SHF en particular tuvo un buen año, logramos colocar crédito por más de 52,000 millones de pesos y no contamos con la parte de seguro para la vivienda, que no se requirió mucho por parte de la banca comercial”, comentó el directivo.

Esquema para informales

Dentro de los planes de este banco de desarrollo para el 2020, está implementar un programa de crédito dirigido a personas que se encuentran en la economía informal o de economías mixtas, es decir, que sus ingresos provienen tanto de la formalidad como de la informalidad.

“En la parte de la demanda estamos tratando de encontrar maneras de poder entrar a la economía mixta y a la economía informal, existen hoy en día alrededor de 15 millones en la economía mixta y alrededor de 5 o 6 millones de familias en la economía informal”, detalló el funcionario.

La elaboración de las reglas de operación del esquema para atender a personas de la informalidad o de economías mixtas es algo que ha trabajado la SHF desde el 2019.

Hasta el momento no se ha dado una presentación formal del programa, lo cual se prevé que sea en las próximas semanas.

“Estas familias no tienen acceso al crédito del Infonavit o del Fovissste y nosotros en la SHF nos hemos puesto la tarea de poder encontrar mecanismos para que estas personas a través de nosotros, o a través de los intermediarios financieros, puedan acceder a este tipo de créditos, puedan comprar una casa y de esa manera puedan mejorar su calidad de vida”, comentó Mendoza Sánchez.

Según el director de la SHF, el esquema para atención de la economía mixta se presentaría en los próximos dos meses y para los informales, durante el primer semestre del año.

[email protected]