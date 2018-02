Es en estados y municipios donde hay una constante crítica por parte de la sociedad sobre corrupción y falta de transparencia en el uso de recursos públicos.

Grupo Financiero Interacciones se especializa en atender las necesidades de financiamiento de infraestructura en los gobiernos subnacionales. Ante ello, el director general de la institución, Carlos Rojo, considera que los próximos gobiernos federal, estatal, municipal y la sociedad en general deben seguir siendo enérgicos contra la corrupción.

Este año serán más de 3,000 cargos de elección popular los que se renueven, incluyendo la Presidencia de la República.

“Yo creo que hay que ser enérgicos con eso. Primero concientizarnos que no sólo es un tema del gobierno, sino de nosotros como sociedad (...). Pero más allá de eso, necesitamos asegurarnos que, de manera enérgica, el gobierno federal y los gobiernos estatales castiguen a quien incurra en este tipo de prácticas”, señala Rojo.

En entrevista, confía en que, sea quien gane los comicios, haya continuidad “y una propuesta muy enérgica para que quien continúe con estos temas de corrupción acabe como están acabando ahorita muchos gobernadores: tras las rejas”.

En el caso de Interacciones, precisa que este banco no financia a gobernadores, sino a proyectos de infraestructura en estados que cuentan con finanzas muy sanas. “No participamos en esta parte donde, desafortunadamente, ha habido gobernadores que han abusado en el manejo de las finanzas de los estados”.

Carlos Rojo destaca que, para un manejo sano y transparente de las finanzas, ayuda mucho la Ley de Disciplina Financiera, que pone candados al endeudamiento de los gobiernos subnacionales.

“Cuando una entidad federativa obtiene un financiamiento, hoy primero tiene que venir autorizado por su Congreso y para ir al Congreso tendría que ir y explicarles muy bien qué es, para qué se va a usar y cuánto. Lo segundo, hace que se tenga que publicar a través de la contabilidad y los registros que hay en Hacienda, cuántos proyectos, cómo es el avance, etcétera”, menciona.

El banquero refiere que, incluso, desde Interacciones ya se trabaja en una tecnología que permita evaluar en línea cómo va el avance de cada obra de infraestructura en estados y municipios que haya sido financiada por el banco.

“Nosotros no nada más le damos el dinero al cliente. Esperamos que, eventualmente, vaya cumpliendo con el calendario de pagos; supervisamos cómo van los flujos, los avances de obra; vamos al sitio a ver cómo va; si hay problemas o no; no nada más con el proyecto, sino con las personas que están alrededor del proyecto, etcétera. Entonces somos especialistas y eso es lo que nos ha permitido mantener un índice de morosidad tan bajo”, enfatiza.

En cuanto a los próximos gobiernos que iniciarán tras las elecciones de julio, Carlos Rojo los exhorta a que tengan un plan bien claro de lo que quieren en materia de infraestructura.

“Y que con la asesoría de nosotros o de cualquier otro banco que sea especialista en esto, puedan ver cuál es la manera más eficiente de utilizar esos recursos y que, en lugar de destinar todos los recursos a un solo proyecto, inviten a la iniciativa privada para que ésta participe con capital o con crédito y puedan diversificar tanto su riesgo como la cantidad de proyectos en los que pudieran estar participando”, indica.

SE POTENCIALIZARÁ EL FINANCIAMIENTO

Interacciones es líder en financiamiento de infraestructura de estados y municipios.De la fusión con Grupo Financiero Banorte, Carlos Rojo estima que se potenciará lo que hoy se hace, pues se aprovechará la cobertura geográfica del banco regiomontano con la experiencia de la entidad que él representa.

“Eso nos va a convertir en el aliado de las entidades federativas para el desarrollo de su infraestructura. Vamos a ser una especie de socio estratégico de ellos para poder hacer esto y vamos a ser el jugador más importante en el país.

Hoy lo somos en número de proyectos, mañana también lo vamos a ser a nivel de saldo”, destaca.