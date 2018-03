Hasta ahora, Banobras no dado ningún crédito a empresas relacionadas con la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), afirmó el director general del banco, Alfredo Vara.

Este banco de desarrollo participa como agente estructurador de la Fibra E que se presenta este viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que tiene como fin precisamente buscar financiamiento para la nueva terminal aérea.

Entrevistado en el marco del Seminario Nacional de Infraestructura 2018, el director de Banobras precisó, sin embargo, que si alguna empresa lo solicita y es financieramente viable, el crédito será otorgado.

“No te sé decir si tenemos una solicitud particular de alguna de las empresas que están en la construcción. Hasta donde yo recuerdo no hay ningún crédito a ninguna de estas empresas. Pero si financieramente tiene sentido, el banco tiene sus propios órganos de decisión, hay comités internos de crédito y son estos los que evalúan, desde el punto de vista financiero, si hace sentido o no proceder con el otorgamiento de un crédito”, explicó.

Dijo que ante un escenario hipotético en el que se cancelara la obra, como lo ha sugerido uno de los candidatos presidenciales, y en caso de que Banobras otorgara un financiamiento de este tipo, de cualquier forma, tendría que pagarse.

“El banco no presta a los balances financieros de las empresas. El banco presta contra fuentes de pago. Mientras la fuente de pago esté garantizada, el banco va a cobrar el crédito”, detalló.

No obstante, confió en que, quien gane, tome decisiones con base en el Estado de Derecho.

“El banco tiene dos tipos de portafolio: el de entidades federativas y el de proyectos con participación privada. Los proyectos de participación privada que financia el banco tienen que tener fuentes de pago propia. En la medida en que alguno de estos participantes en el nuevo aeropuerto se acerque al banco y tenga una fuente de pago propia y que sea financieramente sustentable para el monto de crédito y para los plazos que nos están solicitando, el banco seguramente lo valorará. Y si hace sentido financiero seguramente lo hará, pero hoy no hay ningún crédito otorgado a ninguna de estas construcciones”, subrayó el funcionario.

Respecto al lanzamiento, este viernes, de la Fibra E que busca financiamiento para el NAIM, Alfredo Vara precisó que Banobras sólo participa como agente estructurador, pero comentó que ésta tiene sentido, pues busca adelantar recursos para la construcción.

“Si desde un punto de vista está bien estructurada la transacción y tiene sentido, pues deberá de ser exitosa la transacción”, puntualizó.

