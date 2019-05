La compañía de servicios de pagos Global Payments Inc anunció el martes que comprará a su rival Total System Services Inc (TSYS) por alrededor de 21,500 millones de dólares en acciones, aumentando su alcance en una industria ferozmente competitiva y de rápido crecimiento.

El acuerdo, la mayor adquisición de Global Payments y la tercera compra importante en el sector durante este año, se produce mientras las compañías tecnológicas de pago se consolidan en su lucha contra la competencia de los bancos, que están incursionando en los pagos digitales, y de nuevas empresas del sector de la tecnología financiera.

El mercado de pagos a nivel global alcanzará los 3 billones de dólares al año en ingresos al 2023, a medida que los clientes cambian cada vez más los pagos en efectivo por los digitales, según la consultora McKinsey.

Después de que se selle el acuerdo, Global Payments procesará más de 50,000 millones de transacciones anuales en todo el mundo, lo que la convertirá en uno de los principales actores del sector de los pagos tecnológicos, dijo la empresa en un comunicado.

En marzo, Fidelity National Information Services Inc acordó comprar Worldpay por aproximadamente 35,000 millones de dólares, meses después de que Fiserv Inc anunciara la adquisición de First Data Corp por 22,000 millones de dólares.

erp