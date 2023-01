Falta de regulación detiene el ecosistema Fintech

El sector Fintech ha demostrado constante crecimiento desde el 2019, pese al cierre de distintas startups el ecosistema se mantiene avante. De acuerdo con los datos presentados por MasterCard y Finnovista, México cuenta con 650 tecnológicas financieras, 138 firmas más que las registradas en el sondeo anterior y un crecimiento anual compuesto del 18 por ciento.

Sin embargo, datos del Finnovista Fintech Radar México 2023, indican que segmentos como el insurtech y los relacionados con las finanzas abiertas (open finance) no tuvieron el desempeño esperado, ya que se pronosticaba un mayor número de estas empresas, en parte se señala a la falta de regulación como uno de los principales obstáculos.

“No hay regulación, hay inseguridad, porque los emprendedores no saben que les van a caer, eso desanima a todos los actores del ecosistema, esa incertidumbre, se transmite también al inversor, que es lo más importante, ya que el capital inversionista es la sangre que corre por las venas de las startups”, comentó Fermín Bueno, socio fundador de Finnovista.

Además, la información presentada demuestra que el universo regulado es significativamente menor en comparación con el ecosistema Fintech, ya que solo el 10% de las Fintech se encuentran operando con una licencia Fintech en el país, tanto de Institución de Fondeo Colectivo como de Institución de Fondos de Pago Electrónico.

En perspectiva el 12% busca una autorización en términos de la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), mientras que el 34% opera bajo otra figura, 14% está en busca de una licencia no relacionada con la Ley Fintech y 30% opera bajo la licencia de un tercero.

Open finance a la espera

Por otra parte, pese a las elevadas expectativas que se tenían en cuanto a los segmentos de finanzas abiertas e insutech, estos fueron los que reportaron menor crecimiento ya que del primero se registraron 10 nuevos emprendimientos y del segundo solo tres, además del fondeo colectivo del que se registraron dos nuevas firmas.

Pese a que el sector de las tecnológicas financieras demuestra crecimiento y resiliencia ante el escenario macroeconómico, Fermín Bueno indicó que la falta de reglamentación en tecnologías como el open financie están limitando el crecimiento del ecosistema

“En el sector insutech, no sabemos realmente a qué se debe esto (el crecimiento), por una parte no hay regulación, por lo demás, las aseguradoras no son muy activas en el ecosistema, tal vez representa una oportunidad para otros. Por último, open finance también, que tiene un crecimiento importante, si bien todavía sigue siendo un segmento pequeño, pero hay grandes expectativas de desarrollo.

El Comité Interinstitucional, compuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dejó pendiente las reglas para la operación del open finance, ya que no hay indicaciones posteriores desde la publicación de la circular 2/2020 de Banxico, donde se emitían las primeras disposiciones referentes al artículo 76 de la Ley Fintech para la integración de Interfaces de programación de aplicaciones (APIs, por sus siglas en inglés),

En este contexto, Mauricio Schwartzmann, director general de MasterCard México, expresó que se espera que en el 2023, se libere la reglamentación restante en la materia de open finance y banca abierta.

“El 2023 será año donde vamos a ver a la regulación moviéndose, hay mucha actividad en el ecosistema, así que hay mucha expectativa. Normalmente open banking y open financien existen dos frentes uno es la parte de datos, la otra es la de pagos. Los reguladores darán la certeza que se necesita para que se desarrolle mucho ese segmento de la industria”, comentó Schwartzmann.

Poca Inversión no desalienta a Fintech

Aunque información citada por el radar indica en el 2022, fue un año con volúmenes de inversión esencialmente menores en cuanto al capital de riesgo, las Fintech encuestadas se muestran optimistas en los resultados que se esperan en el 2023. El estudio indicó que, durante el primer semestre del año 2022, fue la diversificación pues se contabilizó un mayor número de negociaciones y un menor monto de inversión, comparando con el mismo periodo del 2021.

“El motivo de esta mayor diversificación es en la pronunciada caída de las inversiones en etapas tardías y en el significativo aumento de las inversiones semilla y en etapas tempranas”, señala el radar.

A pesar del contexto, los emprendedores señalaron que su expectativa de cierre de ventas para el 2023 es mayor a la del 2021. De acuerdo con lo presentado sus expectativas se fundamentan principalmente en la generación de alianzas y colaboraciones estratégicas con otras empresas del ecosistema, seguido de la innovación en sus estrategias de venta y la mejora de portafolio.