La plataforma de cobros digitales (CoDi) que arrancará de forma oficial el 30 de septiembre próximo será la manera en como se bancarizará a México de una vez por todas, estimó Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex.

Entrevistado en el marco de un evento en el que se anunciaron apoyos para jóvenes, el banquero destacó que en términos de bancarización del país, no hay nada comparado con lo que se verá con el CoDi.

“Es tan fácil usarlo y no tiene ningún tipo de costo, que las razones por las cuales no te bancarizas desaparecen por completo. Creo firmemente en que ésa es la manera en como vamos a bancarizar a México”, subrayó.

De igual forma, consideró que los programas sociales del actual gobierno, al dispersarse sin intermediarios directamente ahora a cuentas bancarias, permitirán una mayor bancarización y en consecuencia podrían tener impacto en una mayor colocación de crédito.

“Toda la bancarización termina en algún crédito de alguna u otra manera. Bancarizas, ves las cuentas y luego prestamos dinero en consecuencia de eso. Pero en términos de bancarización, no hay nada comparado con lo que va a pasar con CoDi”, dijo.

Crédito bancario crecerá entre 5 y 10% este año

Torres Cantú reconoció que, dadas las condiciones de la economía, este año el crédito bancario se ha desacelerado, aunque sigue con crecimientos. En este sentido, estimó que en el gremio se registrará un aumento de entre 5 y 10% en el 2019, cuando en años previos había sido por arriba de 10 por ciento.

El banquero destacó que, pese a ello, no ha habido un incremento en la morosidad. “El que no haya crecimiento económico, no quiere decir que haya desempleo, el desempleo sigue en términos históricos, en un nivel súper bajo”.

“Existe enorme interés en méxico”

Por otra parte, y ante la situación de la economía, el director de Citibanamex, aseguró que hay un enorme interés en México por parte de los inversionistas, y es en todos los sectores, sobre todo aquellos relacionados con las exportaciones a Estados Unidos.

Resaltó que la confianza radica en que México tiene elementos que no han cambiado, tal es el caso que existe una plataforma manufacturera de clase mundial y un bono demográfico importante, entre otros temas. “Todo eso es estructural y cuando lo ves de largo plazo, la mejor inversión está en México”.

Agregó que, tras el crecimiento de 0% reportado para el segundo trimestre del año, el repunte de la economía dependerá de que se acelere la inversión tanto pública, como privada, además de la extranjera. “Vemos que hay oportunidad para que eso suceda, pero tiene que ocurrir, todavía no lo estamos viendo”, apuntó.

Respecto al primer informe del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, dijo que ha habido avances importantes en muchos temas, pero que hacia adelante debe haber un compromiso de todos con el progreso del país.

Programa de apoyo a jóvenes

Citibanamex anunció de la mano de Citi Foundation, un programa de apoyo a jóvenes mexicanos por un monto total de 92 millones de pesos. Torres Cantú destacó además el programa gubernamental Jóvenes Construyendo el Futuro que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que en una primera etapa este banco ya suma a 200 jóvenes en sus filas.

La titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, destacó que además con programas como éste, se bancariza a los jóvenes, pues muchos no tenían antes ninguna cuenta bancaria.

En este sentido, señaló que el reto de la banca ahora es capacitarlos y darles herramientas en materia de educación financiera.

