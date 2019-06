Los nuevos poderes otorgados al supervisor bancario de la Unión Europea no bastan para contener la oleada de dinero negro que ha barrido la región y que han sacado a la luz varios escándalos recientes, según el responsable de la EBA (Autoridad Bancaria Europea).

En su primera entrevista como presidente, José Manuel Campa explica a Financial Times que el mandato dado a la EBA este año tras el escándalo de blanqueo de dinero por 200,000 millones de euros en Danske Bank se limitaba a funciones de coordinación, y no la responsabilizaba de garantizar una defensa uniforme en la UE contra las ganancias obtenidas de forma ilícita.

"En Europa se han producido casos de blanqueo de dinero, sí, algunos de ellos bastante grandes. No digo que tengamos un buen sistema", explicó Campa en la nueva sede de la EBA en París. "Pero... no creo que el mandato que ha recibido la EBA solucione el problema", advirtió. "No es un mandato para armonizar la AML (la lucha contra el blanqueo de dinero), ya sea la regulación o las prácticas, en la unión. Porque para iniciar ese proceso, primero hace falta legislación".

Funciones

Campa asumió el cargo el mes pasado en un momento crucial para la Autoridad Bancaria, que cumple funciones regulatorias sobre las autoridades nacionales, garantizando que las normas bancarias se apliquen por igual en toda la UE. La credibilidad de la agencia se ha visto seriamente dañada por su forma de abordar el escándalo de Danske Bank.

El consejo de supervisores de la EBA -formado por reguladores nacionales de los 28 estados miembros de la UE- decidió en votación cerrar una investigación de la Autoridad Bancaria sobre los fallos de los reguladores danés y estonio, pese a identificarse cuatro posibles violaciones de la legislación europea.

Campa advirtió que no debe "extrapolarse" lo que la decisión del consejo de administración podría sugerir sobre su deseo de abordar el blanqueo de dinero. "Porque creo que la EBA tiene una sólida trayectoria de toma de decisiones que han resultado útiles para construir el mercado único".

La Comisión Europea ha respondido a los escándalos de blanqueo de dinero que han aflorado en la UE en los últimos 18 meses centralizando los poderes para combatir el blanqueo de dinero en la EBA. Pero su mandato se limita a recopilar, analizar y distribuir información para garantizar que las autoridades nacionales "supervisen de forma eficaz y coherente los riesgos del blanqueo de dinero, y que cooperen y compartan información".

Campa señala que sólo se había dotado a la EBA de 10 empleados para la AML, apuntó: "Tenemos que ser prudentes con las expectativas para el mandato de la Autoridad Bancaria Europea sobre la AML. La situación ha ido evolucionando, y tenemos un mandato para intentar coordinar el marco regulatorio único de la AML".

Se han hecho llamamientos para que Europa cree una autoridad completamente nueva para combatir el blanqueo de dinero. Pero Campa explicó que esto requeriría primero que la UE armonice las normas del bloque sobre la AML, que dan flexibilidad a los estados miembros para interpretar las directivas.

"Hay que empezar por una regulación homogénea. No la tenemos. La AML está regulada por directivas en la UE. Esto, por definición, no proporciona un reglamento único. Si se tiene un reglamento único, se puede empezar a pensar en una autoridad única. Por lo tanto, puede que el debate haya avanzado demasiado deprisa". Las prioridades para Campa, un economista que fue un alto directivo de Banco Santander, incluyen reformar los test de estrés que la EBA realiza a los bancos, y que se han criticado por ser demasiado fáciles y por estar sujetos a las distintas interpretaciones de los reguladores nacionales. También tiene que armonizar las normas para los bancos tradicionales frente a la llegada de firmas de fintech y poner freno al blanqueo de dinero.

A menudo se ha apuntado a los intereses especiales y al orgullo nacional como la raíz de los problemas de la EBA, ya que la agencia trata de garantizar la igualdad de condiciones en Europa. "Los reguladores nacionales se oponen orgullosamente a tener que enfrentarse con bancos débiles de fuera de sus jurisdicciones. Preferirían tener bancos más fuertes", asegura.

Bruselas propuso en 2017 que se dotase a la EBA de un consejo ejecutivo a tiempo completo para garantizar la toma de "decisiones eficaces, imparciales y que beneficien a la UE", pero los gobiernos nacionales se opusieron.

Olivier Guersent, el director general de estabilidad financiera de la Comisión Europea se hizo eco la semana pasada de las declaraciones de Campa, indicando la necesidad de revisar las reformas de la gobernanza.