Aseguradoras enfrentarán inflación; seguros de autos ya reflejan incrementos

La inflación, que al cierre de la primera quincena de agosto se ubicó en 8.62%, sí tendrá impacto en el sector asegurador, pero no en todos los ramos, además las aseguradoras están buscando estrategias para contener el efecto inflacionario.



“Veo que la inflación, va a afectar en algunos ramos muy probablemente, pero también estamos tratando de contener con otro tipo de situaciones”, dijo.



Por ejemplo, el caso de automóviles donde ya ha habido una inflación en lo que tiene que ver con la reparación de automóviles en algunas piezas, pero no necesariamente sucede en toda la cobertura de autos, ya que tienen distintos componentes, como robo, daños materiales, etcétera.



“Entonces hay coberturas que no se ven afectadas directamente por el impacto de la inflación, eso es algo que debenmos nosotros tomar en consideració y sin duda alguna, pues cada una de las compañías verá cómo va afectando la siniestralidad, realmente ya vamos a adoptar nuevas tecnologías para la comercialización y entonces esto tendrá que tener alguna mitigación”, resaltó.

Aseguradoras pagan más 200,000 millones de pesos

Las compañías de seguros pagaron 200,394 millones de pesos en reclamaciones durante el segundo trimestre del año, los pagos realizados reportan una caída con respecto al mismo periodo del año de 4.6% real, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).



Norma Alicia Rosas, directora de la AMIS, informó que los ramos donde se concentraron la mayor parte de pagos a asegurados fueron en vida, accidentes y enfermedades, aquí específicamente en gastos médicos; automóviles y por ultimo el segmento de daños sin autos.



Estos movimientos a la baja en pagos coincide con la reducción de casos graves y de muertes a causa de Covid-19, enfermedad por la cual las aseguradoras han pagado más de 61,520 millones de pesos y que la ha convertido en el evento más caro en la historia de la industria en México.



En conferencia virtual, Norma Alicia Rosas, enfatizó que pese a los pagos realizados y los compromisos que han tenido que absorber la industria del seguro está solida y al cierre del segundo trimestre tienen tres veces el monto de solvencia que requiere la Ley.



“Apreciamos que con respecto al año anterior hubo una pequeña disminución en los pagos y el sector sigue atendieron todas las obligaciones que ha asumido y atendiendo a las familias mexicanas”, destacó.



En conferencia virtual, explicó que la reducción en las indemnizaciones entregadas se reflejó principalmente en el segmento de seguros de vida, donde a pesar de ser el ramo donde más pagos se realizaron, reportó una reducción de 16.4% al pasar de 98,401 millones de pesos pagados en el primer trimestre del 2021 a 88,834 millones de pesos en el mismo periodo de este año.

rrg