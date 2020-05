La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) identificó que 27 sociedades financieras populares, de las 39 que existen en el país, han lanzado esquemas de apoyo para sus acreditados ante la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

“Estas 27 Sociedades representan el 69% de total del número de sofipos en operación y 94% de los casi 4.9 millones de clientes que atiende este sector, si bien ello no quiere decir que las otras 12 instituciones no pudieran contar con algún programa de apoyo, sin embargo, a esta fecha no nos lo han comunicado”, detalló la Condusef.

En este contexto, el organismo informó que realizó un cuadro comparativo donde detalla los programas de apoyo establecido por estas 27 entidades, mismos que tienen la finalidad de apoyar a sus clientes ante la contingencia del Covid-19, principalmente en el diferimiento de pagos de créditos.

De acuerdo con la Condusef, las sofipos que han establecido programas de apoyo principalmente aplican los beneficios a productos como el crédito personal, de nómina, comercial y microcréditos, mercado donde gran parte de las financieras populares se encuentra.

“Los apoyos que brindarán las sofipos consisten, de manera general, en renovar o reestructurar los créditos con un plazo de gracia de cuatro meses, con posibilidad de extenderlos por dos meses más; con el pago de sólo intereses ordinarios los primeros meses de la reestructura (depende de cada institución financiera)”, acotó la Condusef en un comunicado.

La Condusef destacó que, al acceder a estos beneficios, los clientes de estas entidades no serán reportados como morosos ante las Sociedades de Información Crediticia, es decir ante Buró de Crédito o Círculo de Crédito,

El organismo encabezado por Óscar Rosado apuntó que antes de acceder a programas de apoyo, es necesario analizar si verdaderamente necesitan reestructurar el crédito; cuidar su capacidad de pago presente y futura, además de administrar los ingresos de la mejor manera.

Aquí los aspectos y preguntas que la Condusef sugiere realizar, antes de acceder a un programa de apoyo de una entidad financiera:

¿Cuál es el saldo insoluto sobre el cual le van a calcular los intereses, o sobre el cual se realizará la reestructura?

Si pasado el periodo de gracia va a continuar pagando la misma mensualidad, ésta va a aumentar o podrá disminuir.

Si se respetará la tasa de interés del crédito original; en caso de no ser así saber cuál será la nueva tasa y si será fija o variable, ya que lo recomendable es que sea fija.

Si los primeros pagos del crédito contemplarán capital, o sólo se pagarán intereses y cuantos periodos tendrán esa misma característica.

Si podrá volver a utilizar el nuevo crédito o ya no. En el proceso de la reestructuración del crédito, es conveniente que el usuario lo pregunte.

Si se pueden realizar pagos anticipados del nuevo crédito.

Si para acceder al nuevo crédito se necesita contar con algún tipo de seguro.

