US Open, operativo contra el huachicol: lo que te perdiste el finde y debes saber para arrancar la semana

Ya termina el fin de semana y te traemos un resumen con las noticias más relevantes para que comiences la semana bien informado.

Desde los campeones del US Open, un operativo histórico contra el huachicol, la inminente discusión de la reforma aduanera, así como los preparativos para el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y las celebraciones patrias del 15 de septiembre.

US Open: Alcaraz y Sabalenka, reyes de Nueva York

Carlos Alcaraz se coronó en el US Open tras vencer a Jannik Sinner, arrebatándole el número uno del ranking ATP y sumando su sexto título de Grand Slam.

En la rama femenil, Aryna Sabalenka hizo historia al convertirse en la primera campeona consecutiva del torneo en más de una década. Con este triunfo, ya acumula cuatro títulos grandes y se consolida como líder del circuito.

Foto: Reuters

Golpe al huachicol: 14 detenidos

Un operativo conjunto de la Marina, la Fiscalía General de la República y la SSPC derivó en la detención de 14 empresarios y funcionarios presuntamente vinculados al robo y tráfico de combustibles.

La acción incluyó el decomiso de 10 millones de litros de diésel y el aseguramiento de cuentas y propiedades, considerado uno de los mayores golpes recientes contra estas redes criminales.

Foto: Especial

Reforma aduanera: corresponsabilidad e inteligencia artificial

Este lunes 8 de septiembre se presentará la reforma a la Ley Aduanera como parte del Paquete Económico 2026.

La iniciativa busca elevar la recaudación con corresponsabilidad legal para agentes aduanales y el uso de herramientas tecnológicas como biometría e inteligencia artificial para combatir el contrabando.

También se reforzará la vigilancia sobre el programa IMEX y se dará mayor protección a sectores estratégicos como textil, calzado, automotriz y electrónico.

Éstas son las claves de la reforma a la Ley Aduanera que se presentará este lunes 8 de septiembre Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/economia/corresponsabilidad-agentes-aduanales-ia-fiscalizar-claves-reforma-ley-aduanera-20250907-776101.html ¡Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado! Twitter: https://twitter.com/eleconomista Facebook: https://www.facebook.com/ElEconomista.mx Instagram: https://www.instagram.com/eleconomistamx LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/el-economista/ T #ElEconomista #EETV

DE NUESTRA AGENDA: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

El próximo 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio.

En México, el tema sigue rodeado de estigmas familiares y sociales, lo que limita su prevención. Especialistas advierten la necesidad de fortalecer políticas públicas y el acceso a atención psicológica para detectar señales de alerta a tiempo.

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Fiesta patria y grandes duelos deportivos

La semana también estará marcada por los preparativos del Grito de Independencia. En la CDMX, Sheinbaum encabezará por primera vez la ceremonia en Palacio Nacional, acompañada de un cartel musical en el Zócalo. Estados como Jalisco, Monterrey y Puebla ya confirmaron artistas para sus festejos.

En el deporte, el 13 de septiembre será clave: Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará a Terence Crawford en Las Vegas, mientras que América y Chivas disputarán el Clásico Nacional en el Estadio Azulcrema de la capital.