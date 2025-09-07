SSPC informa detención de 14 empresarios y funcionarios por red criminal vinculada al huachicol

Un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) permitió el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel a bordo de una embarcación, considerado como uno de los decomisos más grandes en la historia reciente contra el mercado ilícito de combustibles.

El despliegue derivó también en la detención de 14 personas, entre ellos tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas, presuntamente relacionadas con una estructura criminal dedicada al robo y tráfico de hidrocarburos.

Además, en conferencia de prensa, se detalló que los operativos se llevaron a cabo en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, identificados como Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Anatalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.

También, el funcionario detalló que 20 personas físicas y morales relacionadas con esta red fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas.

Por su parte, Pedro Raymundo Morales, secretario de la Marina, destacó que la institución mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción dentro y fuera de sus filas.

“En la Marina la ley es para todos. Estos golpes de timón son necesarios para defender nuestro compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano”, afirmó Morales, quien aseguró que los procesos judiciales se llevarán a cabo con estricto respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero explicó que la operación fue el resultado de dos años de investigación conjunta, en la que participaron también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Procuraduría Fiscal, lo que permitió detectar irregularidades que iban más allá de casos aislados dentro de la Marina.

El fiscal detalló que el trabajo permitió asegurar cuentas por cientos de millones de pesos, propiedades y vehículos, además de vincular este caso con otros decomisos masivos de huachicol ocurridos en Baja California y Tamaulipas.

“La fortaleza de la República está en el combate a la corrupción. Esta operación muestra cómo se logró reunir información para golpear de manera contundente a quienes han traicionado al Estado mexicano”, sostuvo Gertz.