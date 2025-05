La UAEMéx vive una de las crisis más profundas de su historia; en pausa elección de rectora

En 2025 las universidades públicas en México han enfrentado una serie de crisis y paros estudiantiles que han puesto la atención en sus sistemas democráticos y participación interna. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y ahora la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) han sido epicentros de movilizaciones.

Para el último caso, se ha cuestionado la legitimidad en la elección de autoridades, lo que ha generado una de las crisis más profundas de su historia reciente. Todo comenzó el 23 de abril con la filtración de un audio en el que supuestamente el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz amenazaba con dejar sin fondos a la institución si no ganaba su candidata en el proceso de renovación de la rectoría. Este hecho desató una serie de protestas estudiantiles que exigían la suspensión del proceso electoral, la implementación del voto universal y la renuncia del rector, aún sin que dicha información se demostrara y con una denuncia interpuesta por el mismo rector.

El movimiento escaló con la toma del edificio de Rectoría el 6 de mayo y la adhesión de más de 20 facultades y centros universitarios al paro indefinido, lo que impidió de manera temporal, la elección de quien sería la primera rectora al frente de esta institución, pues el 12 de mayo se aprobó la suspensión del proceso. Finalmente, el 13 de mayo, Barrera Díaz presentó su renuncia, y el Consejo Universitario nombró a un encargado de despacho para retomar el diálogo con la comunidad estudiantil.

Isidro Rogel Fajardo fue designado como Encargado de Despacho de la Rectoría UAEMX. Foto. Especial

¿En qué va el movimiento UAEMéx en estos momentos?

En sesión extraordinaria, el H. Consejo Universitario de la UAEMéx aprobó la designación de Isidro Rogel Fajardo como Encargado de Despacho de la Rectoría, por un periodo de tres meses. Inmediatamente, acompañado de integrantes de la Comisión Especial para el Diálogo y del H. Consejo Universitario, el encargado del despacho acudió al frontispicio del edificio de Rectoría, ahora "Casa del Estudiante", para establecer comunicación directa con el movimiento estudiantil organizado e iniciar con la atención de sus pliegos petitorios.

El servidor universitario manifestó la no criminalización y respeto hacia el movimiento universitario de manera pública, además de la disposición para atender las demandas de las y los jóvenes con la construcción de acuerdos.

Producto de los acuerdos definidos por las y los estudiantes, el 16 de mayo tres espacios universitarios anunciaron el regreso a sus actividades académicas y administrativas. La Facultad de Medicina, siendo el espacio universitario con la segunda mayor matrícula de la UAEMéx y que da aval académico a especialidades de 59 hospitales de tres entidades federativas, explicó que reanudarían sus actividades de manera regular. Asimismo, la Facultad de Enfermería y Obstetricia comunicó que el paro se daría por terminado este viernes. Además de la Facultad de Odontología.

Este 18 de mayo, dos espacios académicos más anunciaron el retorno a sus actividades para el día lunes 19 de mayo del 2025. El Centro Universitario UAEM Valle de México, quién detalló que en asamblea realizada el 16 de mayo se acordó retomar, en su totalidad, las actividades académicas y administrativas. Por su parte, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) informó que reanudarán este lunes, pero debido a que las instalaciones del Campus Universitario El Cerrillo se encuentran cerradas, el retorno a las actividades se hará de manera digital.

Por último, el Centro Universitario UAEM Tenancingo también anunció que retomará con normalidad sus actividades, tras haber concluido su paro indefinido, por lo que poco a poco se restablecen las condiciones. Aun así, no se puede dejar de lado la versión de que se ha tejido una estrategia basada en el desgaste institucional por parte de quienes no lograron el registro como aspirantes a la rectoría. Se habla de Ramón Gutiérrez y Alberto Saladino, como actores detrás de un movimiento donde el propósito no es el consenso sino la desestabilidad.

Descontento universitario en varias instituciones

Estas movilizaciones reflejan un creciente descontento en las universidades públicas mexicanas, donde estudiantes y académicos demandan procesos más democráticos, transparencia en la elección de autoridades y atención a problemáticas internas que afectan la calidad educativa y la seguridad de la comunidad universitaria.

En la UNAM, por ejemplo, las protestas se intensificaron a raíz de la aprobación de reformas al Reglamento del Tribunal Universitario, especialmente la modificación del artículo 15, que permitía sanciones inmediatas por actos considerados “vandálicos”. La ambigüedad de esta reforma generó preocupación entre los estudiantes, quienes la interpretaron como una amenaza a la libertad de expresión y protesta. Facultades como Economía, Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, entre otras, suspendieron actividades en rechazo a estas modificaciones. Ante la presión, el rector Leonardo Lomelí anunció la revisión y posterior eliminación del artículo en cuestión.

Por su parte, la UAM ha enfrentado paros en sus cinco unidades debido a denuncias de violencia de género y demandas de mayor seguridad en los planteles. Los estudiantes han exigido protocolos más efectivos para atender casos de acoso y violencia, así como la mejora de las condiciones de infraestructura. Por su parte, la UAZ ha vivido paros académicos convocados por el Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), que exigen respuestas de Rectoría a sus demandas laborales y mejoras en las condiciones de trabajo.

El 15 de enero también estudiantes del Conservatorio Nacional de Música iniciaron una tregua en su protesta tras negociaciones con el INBAL, aunque mantienen un “paro activo” en demanda de mayor presupuesto y mejoras en infraestructura.

