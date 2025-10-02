SRE confirma que mexicanos de flotilla Global Sumud serán llevados a centro de detención de Ketziot

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis connacionales que participaron en la flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a Gaza, llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos al centro de detención de Ketziot.

La SRE precisó que, la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la flotilla se dirige rumbo a Chipre.

Funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y la integridad de los connacionales.

La dependencia confirmó lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum más temprano, en cuanto a que se han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como pedir garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se estuvo en contacto permanente con todas y todos los connacionales desde que zarpó la flotilla y que la cancillería se ha mantenido en contacto con sus familiares.

La SRE seguirá dando puntual seguimiento y procurando, por todos los medios legales y diplomáticos posibles, su pronto regreso de los mexicanos a nuestro país.

Además reiteró que "la asistencia humanitaria no significa la comisión de delito alguno, por el contrario, constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados y es una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional".

Sheinbaum exige liberación inmediata de 6 mexicanos en la flotilla Global Sumud

Más temprano la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió la repatriación inmediata de los seis connacionales detenidos por Israel tras la intercepción de la Flotilla Global Sumud.

“Sabemos que en este momento están en el puerto de Ashdod. Todavía no ha podido entrar el apoyo consular, lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Nuestro consulado está ahí para apoyarlos y exigimos que de inmediato sean repatriados”, declaró la primera mandataria mexicana.

Los mexicanos identificados son Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán. La presidenta recordó que ninguno de ellos cometió delito alguno: “Su único objetivo era llevar ayuda humanitaria. Tienen que ser repatriados de inmediato”, aseguró desde Palacio Nacional

La flotilla Global Sumud, que significa "resiliencia" en árabe, partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar esos barcos tras advertirles que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.