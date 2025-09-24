Sánchez dice que enviará un buque de guerra español a proteger la flotilla de ayuda a Gaza

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el miércoles que se unirá a Italia en el envío de un buque de guerra militar para proteger a una flotilla internacional que buscaba entregar ayuda a Gaza tras ser atacada por aviones no tripulados frente a Grecia.

Sánchez dijo en una rueda de prensa en Nueva York, donde ha asistido a la Asamblea General de la ONU, que los ciudadanos de 45 países estaban a bordo para entregar alimentos a la población de Gaza y expresar su solidaridad con su sufrimiento.

"El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad", dijo.

"Mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios, por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar un rescate".

Pedro Sánchez, presidente de España.Foto: Reuters / Especial

La Flotilla Global Sumud está utilizando unos 50 barcos civiles para intentar romper el bloqueo naval israelí de Gaza, con muchos abogados y activistas a bordo, entre ellos la sueca Greta Thunberg.

Los barcos fueron atacados por 12 drones en aguas internacionales a 30 millas náuticas (56 kilómetros) de la isla griega de Gavdos, dijo Marikaiti Stasinou, portavoz de March to Gaza Greece, que forma parte de la flotilla.

Thunberg dijo a Reuters el lunes que tenían drones sobrevolándoles cada noche.

"Esta misión es sobre Gaza, no sobre nosotros. Y ningún riesgo que pudiéramos asumir podría siquiera acercarse a los riesgos a los que los palestinos se enfrentan cada día", dijo Thunberg en una videollamada desde el barco.

Israel ha criticado repetidamente a la flotilla por su apoyo implícito a Hamás, pero no ha hecho ningún comentario sobre si es responsable de los aviones no tripulados.

Israel inició la guerra en Gaza en respuesta a los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por milicianos de Hamás, en los que murieron unas 1,200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes.

Desde entonces, Israel ha matado a más de 65,000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza, y ha extendido la hambruna, destruido la mayoría de los edificios y desplazado a la población, en muchos casos varias veces.