Sheinbaum exige liberación inmediata de 6 mexicanos en la flotilla Global Sumud detenidos por Israel

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves la repatriación inmediata de los seis connacionales detenidos por Israel tras la intercepción de la Flotilla Global Sumud, que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“Sabemos que en este momento están en el puerto de Ashdod. Todavía no ha podido entrar el apoyo consular, lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Nuestro consulado está ahí para apoyarlos y exigimos que de inmediato sean repatriados”, declaró la primera mandataria mexicana.

Sheinbaum Pardo detalló que su gobierno envió cuatro notas diplomáticas en los últimos días:

La primera para solicitar garantías físicas de las y los connacionales

La segunda para adelantarse a una posible intercepción

La tercera tras confirmarse la detención para exigir su seguridad

La cuarta para demandar su retorno inmediato

Los mexicanos identificados son Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán. La presidenta recordó que ninguno de ellos cometió delito alguno: “Su único objetivo era llevar ayuda humanitaria. Tienen que ser repatriados de inmediato”, aseguró desde Palacio Nacional

Dicha Flotilla, integrada por más de 500 personas de 50 países, fue interceptada por embarcaciones militares israelíes en aguas internacionales. Activistas mexicanos como Arlín Medrano denunciaron la acción como ilegal: “Nuestra misión es humanitaria y no olvidemos el punto principal: ¿por qué hay un cerco humanitario que busca usar el hambre como herramienta genocida?”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, reiteró que las y los connacionales son “solidarios, pacíficos y comprometidos con la paz” y llamó a Israel a respetar el derecho internacional y los derechos humanos.

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo federal recordó que México fue uno de los primeros países en presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional por las acciones de Israel en Gaza, y reafirmó que su gobierno ya reconoció oficialmente al Estado palestino al otorgar rango de embajada a su representación en México.