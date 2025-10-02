Israel deportará a Europa a activistas de la flotilla de ayuda a Gaza: ¿Qué se sabe?

Israel anunció este jueves que deportará a Europa a los activistas propalestinos de una flotilla de ayuda dirigida a Gaza, tras interceptar a la mayoría de sus barcos en el Mediterráneo.

La flotilla Global Sumud, que significa "resiliencia" en árabe, partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar los barcos de la flotilla tras advertirles que no entrara en aguas que están bajo el bloqueo que impone a Gaza, un territorio que según la ONU vive una hambruna en medio de una ofensiva de Israel, lanzada en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

Para la mañana, unos 40 de los 45 barcos de la flotilla habían sido interceptados o parecían haberlo sido, según el sistema de rastreo del movimiento propalestino.

Los organizadores dijeron haber perdido contacto con varios de los barcos.

Israel anunció este jueves que deportará a Europa a todos los activistas de la flotilla, a la que se refirió como "Hamás-Sumud", cuando lleguen a un puerto israelí, según un comunicado de su cancillería.

"Los pasajeros están a salvo y con buena salud", agregó la cancillería en X, junto a fotos de la activista sueca Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla.

El portavoz del movimiento pro Gaza, Saif Abukeshek, afirmó que los buques no interceptados están decididos a continuar. "Están decididos, están motivados, y hacen todo lo que está a su alcance para romper el cerco" israelí en Gaza, afirmó.

Reclamos en España y Latinoamérica

Los organizadores de Global Sumud (que significa "resiliencia" en árabe) denunciaron las intercepciones como "un ataque ilegal" ocurrido en aguas internacionales.

La noticia de la interceptación de los barcos de la flotilla generó preocupación internacional, sobre todo en los países de origen de los activistas.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la acción muestra "nuevamente la brutalidad de Israel" y "la locura de sus líderes genocidas intentando esconder sus crímenes contra la humanidad en Gaza".

La fiscalía jefe del país también anunció la apertura de una investigación por el arresto de 24 turcos entre los pasajeros de la flotilla.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó el miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá tras denunciar la detención de dos conciudadanas y exigir su liberación.

En México, la cancillería confirmó la detención de tres de los siete nacionales partícipes, y Brasil condenó la interceptación militar israelí de la flotilla en la que viajaban 15 de sus ciudadanos, entre ellas la diputada Luizianne Lins.

"Pasa a ser responsabilidad de Israel la seguridad de las personas detenidas", dijo el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Y España, con unos 65 participantes en la flotilla, convocó a la encargada de negocios de Israel en Madrid.

En tanto, el movimiento islamista Hamás condenó la interceptación de la flotilla como un "crimen de piratería y terrorismo marítimo".

"Intimidación"

Tras su partida de España, la flotilla hizo una escala de 10 días en la costa de Túnez, donde los organizadores reportaron dos ataques con drones.

También denunciaron que dos de sus barcos fueron sometidos a "maniobras de hostigamiento" por parte de Israel.

Global Sumud había prometido continuar con su esfuerzo por romper el cerco israelí y entregar la ayuda a Gaza, pese a lo que llamó tácticas de "intimidación" del ejército israelí.

Tras los ataques de drones, Italia y España habían desplegado buques militares para escoltar la flotilla, en la que también participaba el nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Pero el miércoles, el gobierno español les pidió no ingresar en la zona de exclusión declarada por Israel, que se extiende a 150 millas náuticas de Gaza, y advirtió que su fragata no lo haría, como tampoco hizo el buque italiano.

Israel bloqueó campañas similares con flotillas en junio y julio.