Meloni critica la flotilla a Gaza en la que fueron retenidos 40 italianos

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticó el jueves la flotilla de ayuda dirigida a Gaza, en la que fueron detenidos 40 ciudadanos de este país europeo, según señaló su gobierno.

El ejército israelí comenzó el miércoles a interceptar los más de 40 barcos de la flotilla Global Sumud, que intentaba romper el bloqueo a este territorio palestino afectado, según la ONU, por una hambruna en medio de la guerra entre el Estado hebreo y el movimiento islamista Hamás.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí afirmó el jueves que los activistas detenidos se encuentran en buen estado y que serán deportados a Europa una vez lleguen a puerto. "Obviamente haremos todo lo que podamos para garantizar a esta gente un regreso seguro a Italia lo antes posible", dijo Meloni en una reunión de la Unión Europea en Dinamarca.

Pero añadió: "Continúo creyendo que todo esto no trae ningún beneficio al pueblo palestino". Su canciller, Antonio Tajani, explicó por la tarde ante el Parlamento que 40 italianos fueron detenidos por Israel.

Los miembros de la flotilla serán trasladados el lunes o el martes al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, donde dos aviones chárter los llevarán a dos capitales europeas. "Han preguntado a Madrid y Londres", declaró. "Pero todavía no han recibido respuesta", agregó.

En días previos, la dirigente de extrema derecha había tildado la iniciativa de "peligrosa" e "irresponsable". Aun así, su gobierno envió una fragata para ofrecer asistencia a los buques. Compuesta por unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos, la flotilla quería romper el bloqueo naval que Israel impone al enclave palestino.