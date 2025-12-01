SMN pronostica ambiente de frío a fresco en el Valle de México para este martes

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó ambiente de frío a fresco en el Valle de México, para la madrugada y amanecer del martes 02 de diciembre.

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la dependencia detalló que se prevé cielo medio nublado con bruma, principalmente en las zonas altas del Valle de México.

No obstante, por la tarde el ambiente será templado, con cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México (norte) y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

Para la zona de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Lluvias y chubascos en el nortes, oriente y sureste de México

El frente número 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente del país, generando condiciones adversas para esta noche y madrugada del martes 02 de diciembre.

De acuerdo con el SMN, en las próximas horas se registrarán intervalos de chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), asi como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) e Hidalgo (regiones Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo).

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, ocasionarán ambiente muy frío a gélido en la mencionada región.

Frente frío 17

Para mañana, el frente frío número 17 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, ocasionando lluvias muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste y occidente del país propiciará rachas fuertes de viento en dichas regiones, además de lluvias aisladas en Zacatecas; con probabilidad de caída de aguanieve en sierras de Durango. Asimismo, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.