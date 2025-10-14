SICT, CFE y Salud reportan avances en la atención a daños por lluvias

Autoridades federales informaron este martes sobre los avances en la atención de los daños provocados por las lluvias extraordinarias en distintos estados del país. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, reportó que se mantienen 137 frentes de obra activos y que ya se han atendido 130 incidencias en la red federal de carreteras.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, Esteva Medina detalló que en la red estatal se registran 358 incidencias, de las cuales 99 están en atención, 115 han sido atendidas y 144 puentes resultaron afectados.

“Tenemos en total 667 máquinas trabajando —344 de la SICT y 323 de Defensa y Marina— con 4,125 elementos desplegados”, informó.

Además, detalló que del total de afectaciones, en Hidalgo, de 244 incidencias, se han atendido 85, con 72 caminos cerrados y 155 localidades incomunicadas; para Puebla, la cifra es de 33 incidencias, cuatro atendidas y 15 caminos cerrados; en Querétaro, las incidencias fueron 30, 23 abiertas parcialmente y siete cerradas, mientras que y en Veracruz, hay 41 incidencias y 57 localidades incomunicadas.

Por su parte, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, informó que se ha logrado el 91% de restablecimiento del suministro eléctrico en los cinco estados más afectados. “Hemos restablecido el servicio a 18,028 usuarios y seguimos trabajando para reconectar a los 23,779 que aún están pendientes”, precisó.

Calleja destacó que el personal de la CFE trabaja las 24 horas, incluso en zonas inaccesibles, utilizando helicópteros, drones y cuatrimotos para inspeccionar y reparar torres y líneas de transmisión dañadas. “Nuestro compromiso es restablecer el servicio en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de nuestros trabajadores y de los usuarios”, subrayó.

En materia de salud, el secretario David Kershenobich reportó que tras lo ocurrido hay 90 personas (47 en Veracruz, Puebla con 26 y en Hidalgo 17 pacientes) que se encuentran hospitalizadas y destacó que hasta el momento no se ha presentado algún fallecimiento hospitalario asociado al fenómeno meteorológico.

Por otro lado, precisó que los hospitales funcionan con normalidad, aunque tres unidades en Veracruz —en Chicontepec, San Bartolo y Huehuetla— operan con plantas de emergencia.

Kersenovich informó además que se han desplegado 471 brigadas de vacunación federal, con el objetivo de atender a comunidades incomunicadas. También, anunció el inicio de acciones masivas de fumigación, control larvario y eliminación de criaderos de mosquitos en la Huasteca hidalguense, potosina, queretana y veracruzana.