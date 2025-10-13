El 84.07% de los afectados por lluvias en 5 estados ya cuentan con electricidad: CFE

A pesar de las afectaciones a la infraestructura eléctrica, 158 centrales generadoras garantizan la disponibilidad de la energía: Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el servicio eléctrico al 84.07% de los 262,847 usuarios afectados por las fuertes lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, informó la directora general de la empresa pública del Estado, Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, durante la conferencia presidencial matutina al presentar un reporte sobre las labores de restablecimiento.

“Debo resaltar que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde las primeras afectaciones desplegamos a esta zona al personal y materiales necesarios para poder atender esta emergencia. Resultaron afectados 262,847 usuarios de los cuales, a las 6 de la mañana, tenemos ya un restablecimiento del 84.07%. Los usuarios afectados deben de tener la certeza que estamos atendiendo su solicitud y estamos ocupados en que restablezca pronto el servicio para que ellos puedan tener energía eléctrica en sus hogares”, destacó.

Calleja Alor explicó que, en algunos estados, la interrupción al suministro eléctrico se realizó de manera controlada en coordinación con Protección Civil y los gobiernos municipales y estatales, para evitar algún riesgo tanto a los usuarios como al personal electricista.

Detalló que las condiciones climatológicas adversas ocasionaron daños en 3 líneas y 2 subestaciones de transmisión; 3 subestaciones; 48 transformadores; 90 tramos de cable conductor y 129 postes, además de afectaciones en la Central Ciclo Combinado Poza Rica y en las hidroeléctricas La Venta, Minas y Cecilio del Valle. Sin embargo, 158 centrales generadoras operan de manera normal y en condiciones seguras, lo que garantiza la disponibilidad de la energía eléctrica.

El restablecimiento por estado alcanza los siguientes porcentajes:

San Luis Potosí: 100%

Querétaro: 97%

Veracruz: 83%

Puebla: 81%

Hidalgo: 77%

En el rubro de las telecomunicaciones, 58 municipios registraron afectaciones, sin embargo, la CFE restableció el servicio afectado de telefonía en un 27%, al recuperar 44 sitios afectados por lo que 595,917 usuarios ya cuentan con el servicio. De los más de mil puntos de acceso gratuito a internet afectados, 839 se encuentran en proceso de restablecimiento y 205 ya cuentan con servicio.

Para atender la emergencia se destinaron más de 380 trabajadoras y trabajadores electricistas, 78 grúas articuladas, 90 vehículos pick up, 22 plantas de emergencia, 5 drones y 4 helicópteros. Además, se utilizan 4 cuatrimotos y 8 retroexcavadoras en caminos con problemáticas de acceso. En las zonas impactadas se cuenta con el personal y equipo necesario y la CFE trabaja de manera permanente hasta recuperar el 100% del servicio eléctrico.

“Es nuestra prioridad que nuestros usuarios tengan el restablecimiento pronto de la energía eléctrica”, concluyó la directora general de la CFE.