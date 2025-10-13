Sheinbaum defiende eliminación del Fonden y promete recursos suficientes para afectados por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este lunes la eliminación del antiguo Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al señalar que durante sexenios pasados operaba con protocolos excesivamente burocráticos que propiciaron actos de corrupción y desvíos de recursos para beneficiar a allegados.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar el fideicomiso y sustituirlo por una partida presupuestal directa para emergencias, con el fin de agilizar la atención a damnificados y evitar malos manejos.

“El Fonden tenía una serie de protocolos muy burocráticos. Hubo mucha corrupción asociada a sus recursos durante varios sexenios. Se aprovechaban de la tragedia para beneficiar a sus amigos. El presidente López Obrador decidió establecer un protocolo sin fideicomiso, pero con una partida presupuestal para emergencias”, señaló desde Palacio Nacional.

Hay 19,000 millones de pesos disponibles para emergencias

Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal cuenta este año con 19,000 millones de pesos destinados a la atención de desastres naturales. De ese monto, detalló, ya se utilizaron 3,000 millones para atender contingencias recientes en Guerrero y Oaxaca.

“Hay suficiente recurso; en esto no se va a escatimar”, afirmó la mandataria, quien subrayó que la ayuda llegará en dos etapas: primero, con apoyos directos a los damnificados mediante los censos de la Secretaría del Bienestar, y posteriormente, con la entrega de enseres y materiales una vez que las viviendas estén limpias y las vías de comunicación restablecidas.

Cien mil viviendas afectadas de forma preliminar

La presidenta indicó que, de manera preliminar, se estiman unas 100,000 viviendas afectadas en los cinco estados impactados por los recientes fenómenos naturales. No obstante, precisó que las cifras definitivas se darán a conocer cuando concluya el censo casa por casa que realiza la Secretaría del Bienestar.

También destacó la participación solidaria de empresas constructoras y organizaciones civiles, que han ofrecido maquinaria y donaciones en especie. Sheinbaum pidió que estos apoyos se coordinen con los gobiernos estatales y se canalicen a través del número 079 para evitar duplicidades o confusión.

¿Qué fue el Fonden y por qué desapareció?

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue creado en 1996 y comenzó a operar en 1999 como un mecanismo para financiar la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales y apoyar a la población afectada.

Para acceder a sus recursos, la Secretaría de Gobernación debía emitir una declaratoria de emergencia o de desastre natural, lo que permitía liberar fondos federales.

Sin embargo, el 21 de octubre de 2021, el Senado aprobó la extinción de 109 fideicomisos, incluido el Fonden, bajo el argumento de que su manejo era opaco y propiciaba desvíos de dinero.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador justificó su desaparición al considerar que era un “barril sin fondo” que no atendía eficazmente las emergencias ni beneficiaba realmente a los damnificados.

El Fonden recibía recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; a partir de 2011 obtuvo asignaciones anuales cercanas a 800 millones de dólares, según cifras oficiales.