Sheinbaum se reúne con empresarios del acero y aluminio para evaluar impactos por aranceles de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió la tarde de este miércoles con empresarios del acero y aluminio para evaluar los impactos y medidas contra los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos.

"Nuestra responsabilidad es proteger los empleos", escribió la presidenta Sheinbaum en un mensaje publicado a través de su cuenta de la red social X.

En la reunión también estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

El encuentro entre empresarios y la jefa del Ejecutivo se da un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una proclamación para aumentar de 25 a 50% los aranceles al acero y aluminio.

Trump determinó que era necesario aumentar dichos aranceles para ajustar las importaciones de modo que no amenacen con perjudicar la seguridad nacional.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum calificó esta medida del presidente republicano como "injusta y sin sustento legal" y advirtió que su administración tomará medidas para proteger el empleo y la industria nacional sino se alcanza un acuerdo bilateral.

Desde su perspectiva, la medida no sólo carece de justificación legal dentro del marco del T-MEC, sino que además es contraria a la realidad comercial entre ambos países. “México importa más de lo que exporta en acero y aluminio. Entonces, cuando hay un déficit, no debería haber sanción”, dijo Sheinbaum.

La mandataria federal adelantó que este viernes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunirá con sus contrapartes estadounidenses para encontrar alguna solución.

En caso de no llegar a algún acuerdo, Sheinbaum advirtió que “la próxima semana estaremos también anunciando algunas medidas que estaríamos tomando nosotros, que no tiene que ver con una un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos”.

(Con información de Arturo Rojas y Roberto Morales)