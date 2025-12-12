Sheinbaum recorre la base militar de Santa Gertrudis durante su gira de trabajo en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió este viernes a las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 11, en Santa Gertrudis, donde convivió con familiares de los elementos de las Fuerzas Armadas que viven en la región.

Así la mandataria federal inició su gira de trabajo por Chihuahua, en compañía del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

"Nuestras Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres valientes, quienes entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria. Son un orgullo", dijo la mandataria en su cuenta de la red social X, donde compartió algunas imágenes del recorrido que realizó por las instalaciones de la base aérea, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado.

Durante su visita por Chihuahua, la jefa del Ejecutivo tiene agendado para este sábado encabezar el Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, decreto de propiedad Comunal para el pueblo Ódami, en Santa Tulita, Guadalupe y Clavo.

También visitará Ciudad Juárez para encabezar la inauguración del Centro LIBRE para Mujeres.