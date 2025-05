Sheinbaum pide a Rubio no especular por muertes de servidores de CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien dijo, en referencia a los asesinatos de dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, que en México “la violencia política es real”, tiene que esperar el resultado de las investigaciones y no especular o adelantar hipótesis.

“A todos, incluido a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado: No adelantar, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio.

“Entonces, no, no se puede hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones”, respondió a una pregunta específica sobre las declaraciones del funcionario estadounidense.

Deportado

Durante su conferencia de prensa habitual en Palacio Nacional, cuestionada sobre el mexicano deportado por Estados Unidos a la República de Sudán del Sur, la mandataria mexicana respondió que se trata de una persona que enfrenta un proceso judicial por homicidio en territorio norteamericano y que su gobierno no fue informado del caso.

“Hay mucha comunicación con la Embajada, particularmente. Es un ciudadano mexicano que estaba detenido en los Estados Unidos, acusado de homicidio.

“No informaron a México, para su retorno a México; que tiene que haber protocolos para su regreso, porque es un protocolo distinto para un ciudadano mexicano que no tiene un antecedente o que no está bajo custodia, que no está privado de su libertad a una persona privada de su libertad donde tiene que haber un protocolo especial relacionado con seguridad y con los centros de detención”.

Sheinbaum Pardo fue insistente en que el gobierno mexicano no fue informado de la deportación.

“Entonces, estamos viendo en dónde está, en Sudán, y ver (…) Primero, tiene que ser, por parte de él, si quiere ser repatriado. Y si quiere ser repatriado, pues Estados Unidos tendría que traerlo a México; y en México tendrían que seguirse todos los protocolos porque muy probablemente también estaría privado de su libertad. Entonces, se está revisando todo el caso”.