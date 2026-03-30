Brent sube hasta 2.8% y se encamina a alza mensual récord por agravamiento de la guerra

Los ⁠precios del petróleo ampliaban sus ganancias este lunes, con el Brent ⁠encaminándose hacia una subida mensual récord después de que los hutíes yemeníes lanzaron sus primeros ataques contra Israel, ampliando la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A las 09:33 GMT, los ⁠futuros del Brent ganaban 3.2 dólares, o un 2.8%, a 115.77 dólares por barril, tras cerrar el viernes con un alza del 4.2 por ciento. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 1.87 dólares, o un 1.9%, a 101.51 dólares, después de avanzar un 5.5% en la sesión anterior.

"El mercado ha descartado prácticamente la posibilidad de un fin negociado de la guerra, a pesar de las afirmaciones de Trump sobre las conversaciones "directas e indirectas" en curso con Irán, y se prepara para una fuerte escalada de las hostilidades militares", afirmó Vandana Hari, de la empresa de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington y Teherán se han estado reuniendo "de forma directa e indirecta" y que los nuevos líderes iraníes se han mostrado "muy razonables", mientras siguen llegando tropas estadounidenses a Oriente Medio.

No obstante, el ejército israelí afirmó este lunes que estaba atacando las infraestructuras del Gobierno iraní en todo Teherán.

Las subidas del precio del petróleo se vieron frenadas sólo de forma temporal por la declaración de Trump de que suspendería ⁠los ataques contra la red energética de ⁠Irán hasta el 6 de abril.

"La ⁠ampliación del plazo por parte de Trump hasta el 6 de abril —fecha en la que ⁠Estados Unidos podría reanudar los ataques contra la infraestructura energética iraní— no ha tenido ningún efecto tranquilizador. El mercado pide ahora señales concretas de distensión, no solo retórica", señaló SEB Research en una nota.

El Brent se ha disparado cerca de un 60% este mes, su mayor alza mensual registrada en los datos de LSEG desde 1988, superando las subidas registradas durante la Guerra del Golfo de 1990. El WTI, ⁠por su parte, acumula un avance del 52%, su mayor mejora mensual desde mayo de 2020.