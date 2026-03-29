Peso se deprecia 5% desde enfrentamiento en Medio Oriente

El peso mexicano extendió su pérdida frente al dólar desde que comenzó la guerra en Medio Oriente y cerró la semana por encima de las 18 unidades.

Esta depreciación responde a factores como tensiones geopolíticas internacionales y decisiones de política monetaria interna.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio terminó la semana en 18.1292 pesos por dólar, esto es una depreciación de 0.97%, con lo que apuntó su cierre más alto desde el 10 de diciembre de 2025, cuando finalizó en 18.1824 pesos por billete verde.

De este modo sumó su quinta semana al hilo perdiendo terreno frente al dólar. En ese periodo acumula una depreciación de 5.79 por ciento.

Desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el peso se ha depreciado 5.21% y en lo que va del presente año, registra una ligera pérdida de 0.67 por ciento.

En la canasta amplia de principales cruces, el peso mexicano fue la segunda moneda más depreciada en lo que va de marzo con 5.21%, solo superada por rand sudafricano con 6.27 por ciento.

En el tercer puesto el rublo ruso con 5.20%, el peso chileno con 4.67% el yuan surcoreano con 3.74 y el dolar neozelandés con 3.54 por ciento.

Por el contrario, las divisas más apreciadas fueron el peso argentino con 0.72% y el peso colombiano con 2.12% en el mes.

Incertidumbre en mercados

Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, aseguró que la depreciación del peso se debe a factores como la persistencia la aversión al riesgo por la guerra en Medio Oriente, así como el recorte de la tasa de interés de referencia por parte del Banxico.

Añadió que “en el tercer mes del 2026 la volatilidad del tipo de cambio peso-dólar se ubica en 14.56%, la mayor desde abril del 2025, cuando en Estados Unidos se anunciaron los aranceles recíprocos y considerablemente mayor a la volatilidad promedio de la segunda mitad del 2025 de 5.74 por ciento”.

La mayor volatilidad del tipo de cambio eleva el riesgo de asumir posiciones especulativas a favor del peso mexicano y desincentiva las posturas de carry trade, aseguró Siller.

Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Group, afirmó que, “para los próximos días, el tipo de cambio operará en un rango de alta volatilidad, con la mira puesta en la resistencia psicológica de los 18.20 si las tensiones con China escalan o si los precios del crudo vuelven a dispararse por la retórica bélica”.

“No obstante, si las mesas de trabajo con Estados Unidos sobre aranceles de acero y aluminio arrojan resultados positivos y la inflación local se mantiene anclada tras el recorte de Banxico, el peso podría intentar retornar a la zona de los 17.85. Será importante entonces monitorear si el miedo extremo global cede ante la vía diplomática en Medio Oriente, permitiendo que los sólidos fundamentales de la relación México-Estados Unidos vuelvan a ser el ancla de estabilidad para la moneda”. explicó.

Los expertos coinciden que el recorte de la tasa reduce el atractivo de realizar operaciones de carry trade que en meses previos favorecieron la apreciación del peso por una combinación favorable de altas tasas y baja volatilidad cambiaria.

Dólar sigue tomando fuerza

El dólar se fortaleció en la semana que recién terminó y alcanzó su mayor nivel desde noviembre del año pasado. Acumula un avance de 4.25% desde el mínimo en el año visto el pasado 27 de enero.

El viernes el Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta seis monedas fuertes de referencia, subió 0.25% a 100.15 unidades.

Con dicho resultado, en la semana el DXY repuntó 0.50% y en el mes tiene un avance de 2.60 por ciento. Asimismo, en lo que va del año, tiene un avance de 1.86 por ciento.

Ante crisis globales, los inversionistas buscan activos de refugio seguro. El dólar es considerado la moneda más estable, por lo que su demanda aumenta drásticamente cuando hay temor a una escalada bélica.

Confianza en el peso sube

Los inversionistas en Chicago volvieron a confiar en que el peso mexicano se aprecie frente al dólar luego de ocho semanas consecutivas con apuestas en contra.

Las posiciones especulativas netas largas o a favor del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange (CME por sus siglas en inglés), subieron en la semana del 21 al 27 de marzo.

Los contratos a la espera de una apreciación del peso se incrementaron en 0.8.17% o 5,600 contratos, al pasar de las 68,500 a 74,100 contratos.

En el año, los contratos a favor del peso caen 26.77% o 27,100 unidades.