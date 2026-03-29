Rompe la barrera de los US100 por barril la Mezcla mexicana

Según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) la mezcla mexicana cerró en 100.01 dólares por barril, un aumento de 5.20% respecto al día anterior, equivalente a 4.94 dólares.

El barril de petróleo mexicano no veía este nivel desde el 4 de julio del 2022 cuando se ubicó en 103.02 dólares, en un contexto de incertidumbre el mercado por la invasión de Rusia a Ucrania.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha paralizado el flujo de petróleo y gas en Medio Oriente y disparado los precios de los energéticos. Desde el inicio del conflicto, el último día de febrero, la mezcla mexicana registra un avance de 57.60%, correspondiente a 36.55 dólares.

Para el ejercicio fiscal 2026, el gobierno federal proyectó un precio promedio del barril de petróleo mexicano de 54.9 dólares, por lo que en su nivel actual se encuentra 45.11 dólares, o 82.17%, por encima del precio proyectado.

En su comparación semanal el precio de la mezcla mexicana registró un avance de 0.81 por ciento.

Por otro lado, el precio del barril del crudo Brent del Norte cerró la semana en 112.57 dólares, un aumento de 4.56 dólares, o 4.22%, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 99.64 dólares el barril, un alza de 5.16 dólares, o 5.46 por ciento.

El crudo Brent ha subido 53%, mientras que el WTI ha ganado 45% durante el tiempo que ha durado el conflicto en Medio Oriente. La semana pasada, el Brent subió alrededor de 0.34%, mientras que el WTI subió más de1.44 por ciento.