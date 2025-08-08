Sheinbaum conversa con el presidente de Guatemala para afinar detalles sobre su visita a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que conversó vía telefónica este viernes con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, para preparar los detalles sobre su encuentro agendado para la próxima semana.

"Agradezco la llamada del presidente de Guatemala; conversamos sobre el próximo encuentro para acercar más a nuestros pueblos y naciones", escribió la mandataria federal en su cuenta de la red social X.

En tanto, a través de la misma red social, el mandatario de Guatemala destacó que durante su próxima reunión con Sheinbaum trabajarán en sus "agendas comunes".

"El intercambio con México fortalece y une a nuestros pueblos", dijo Arévalo.

Cabe recordar que durante su conferencia matutina del jueves, la presidenta Sheinbaum adelantó que el presidente de Guatemala visitará territorio mexicano, sin embargo, no ofreció más detalles sobre la fecha exacta o el lugar donde se reunirían.

La jefa del Ejecutivo adelantó que entre los temas que se tratarían en su encuentro con el presidente Arévalo destacaría lo relacionado a seguridad fronteriza, medio ambiente y el sector energético.

La reunión entre ambos mandatarios se daría dos meses después de que a inicios de junio se registró la incursión de policías de México en territorio guatemalteco durante un operativo de seguridad realizado en el límite internacional a la altura del puerto fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla, para la detención de unos presuntos criminales.

Dicha movilización despertó la inconformidad del gobierno guatemalteco y requirió que la Secretaría de Relaciones Exteriores tuviera que enviar una nota diplomática al gobierno de Guatemala en la que reiteró el compromiso de México con la soberanía territorial del país vecino del sur.