Sheinbaum cerrará en el Zócalo CDMX su gira nacional de rendición de cuentas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el domingo 5 de octubre, en el Zócalo de la Ciudad de México, concluirá su gira nacional de rendición de cuentas, para informar las acciones realizadas en su primer año de gobierno.

“Entregamos nuestro Informe al Congreso y dirigimos un informe a la nación, desde Palacio Nacional. Pero en este caso dije: ¿Por qué solo en la Ciudad de México? Hay que ir a todos los estados de la República a dar el informe, a dar la cara, a rendir cuentas al pueblo”, expresó.

De gira por el estado de Tlaxcala, y previamente por Puebla, la mandataria recordó que desde la semana pasada visitó nueve estados, por lo que esta dinámica continuará hasta cerrar en la Plaza de la Constitución.

Desde el Parque Andén, en Apizaco, destacó las acciones de la Cuarta Transformación, la cual nombró así el expresidente Andrés Manuel López Obrador al resultar vencedor de las elecciones de 2018.

“Aquí en México, regamos la economía desde abajo, se dan los recursos a las mayorías, y cuando se riega desde abajo, como los árboles, entonces florece, por eso México está floreciendo con la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, refirió.

1er Informe de Gobierno: resultados de los programas Bienestar

Detalló que de los Programas para el Bienestar: 119 mil 773 personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 19 mil 258 personas la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 23 mil 570 derechohabientes de Jóvenes Construyendo el Futuro; 3 mil 66 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 53 mil 477 de la Beca “Benito Juárez”; 26 mil 301 con becas para niños y niñas; 27 mil 827 de Producción para el Bienestar; 30 mil con Fertilizantes Gratuitos; 4 mil 406 de Sembrando Vida; 109 mil 301 con Leche para el Bienestar; mientras que, 671 escuelas de educación básica y 47 preparatorias fueron intervenidas con el programa La Escuela es Nuestra; además de que este año todas las mexicanas de 60 a 64 años serán beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar; en 2026 arranca la inscripción de estudiantes de primaria a la Beca Universal Rita Cetina y personas adultas mayores, así como con discapacidad, ya son visitados en sus domicilios con Salud Casa por Casa.

Agregó que la economía también florece gracias a que, del 2018 al 2025, el salario mínimo se ha incrementado en 135 por ciento, contrario a lo que sucedió durante los 36 años del periodo neoliberal donde se gobernó para unos cuantos y se invitaba a invertir presumiendo que el mayor atributo de México era la mano de obra barata.

Obras bienestar en Tlaxcala

Respecto a las obras específicas en Tlaxcala indicó que se trabaja en el Distribuidor Vial en Santa Ana; en la repavimentación de todas las carreteras federales; el saneamiento del río Atoyac; además como parte de Vivienda para el Bienestar se impulsa la construcción de 18 mil viviendas: 6 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 12 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); también en el estado 38 mil personas son beneficiarios con quitas, congelamientos y la entrega de sus escrituras de forma gratuita. Asimismo, se construirán tres preparatorias, un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y el próximo año se iniciará la construcción de un campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN). También, se edificará el Hospital de la Mujer, se ampliará el Hospital Infantil, el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en Huamantla; de 14 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), de los cuales ocho arrancan su construcción el próximo año y en cada municipio habrá un Centro LIBRE para las mujeres.