Sequía en frontera con EU exige más cooperación técnica

León, Gto. La comisionada mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Adriana Reséndez Maldonado, advirtió que México y Estados Unidos enfrentan un escenario inédito: sequías simultáneas en las cuencas del río Bravo y del río Colorado, situación que incrementa la presión sobre el cumplimiento de los acuerdos binacionales de distribución hídrica y exige fortalecer la cooperación técnica y científica entre ambos países.

Durante su intervención en el panel “Agua en tiempos de escasez: estrategias para enfrentar la sequía”, en la Convención y Expo Aneas 2025, Reséndez Maldonado, explicó que en el caso del río Colorado la reducción en los almacenamientos y la precipitación se arrastra desde inicios de los años 2000, mientras que en el río Bravo la disminución de escurrimientos es visible desde la década de los noventa.

Mencionó además que la disponibilidad de agua en el Bravo depende en gran medida de los ciclones y huracanes, lo que incrementa la vulnerabilidad de la cuenca en períodos prolongados de sequía. Por otro lado, reconoció que la escasez hídrica genera tensiones bilaterales, aunque el enfoque debe ser de corresponsabilidad.

“Tenemos que ver cómo atender conjuntamente, cómo entender los retos que está viviendo cada país”, señaló.

Destacó que el Tratado de 1944 deja emitir actas y acuerdos técnicos que han permitido enfrentar sequías prolongadas, particularmente en el río Colorado.

La funcionaria sostuvo que la clave para mantener la estabilidad hídrica y diplomática es fortalecer la cooperación, mediante el intercambio permanente de información, la transparencia en los monitoreos, el uso de bases científicas sólidas y la conformación de grupos de trabajo binacionales. Ese modelo, afirmó, ha funcionado en el Colorado y se busca replicar en el Bravo.

También, enfatizó que México debe garantizar primero los usos internos del agua y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones internacionales.

“Tenemos que llegar a tener estabilidad en la cuenca que nos permita atender primero los usos en México y poder cumplir con un tratado internacional”, afirmó.

Cambio climático

Al preguntarle sobre el impacto del cambio climático, Reséndez Maldonado confirmó que el fenómeno está modificando la disponibilidad del recurso en ambas cuencas, con temperaturas más altas, precipitaciones menores y patrones de escurrimiento anómalos.

Como ejemplo, citó que en la cuenca del río Colorado incluso cuando se registra una capa de nieve del 100%, el derretimiento sólo aporta alrededor del 30% del escurrimiento esperado.

Frente al escenario de sequías más severas en el futuro, Adriana Reséndez señaló que la región debe prepararse con anticipación, sustentando las decisiones en estudios científicos, un monitoreo continuo y la construcción de acuerdos flexibles que permitan reaccionar a condiciones extremas.

Y recordó que el propio tratado, en su artículo 25, prevé que la CILA genere actas y entendimientos que se adapten a las “nuevas realidades hídricas” derivadas del cambio climático.

Descargas transfronterizas

Reséndez enfatizó que el saneamiento de agua en la frontera con EU es uno de los retos más urgentes y estratégicos para México, pues señaló que la meta del gobierno federal es alcanzar cero descargas transfronterizas y garantizar la calidad del agua para las comunidades fronterizas.

Reséndez explicó que el fortalecimiento de los organismos operadores debe ser una prioridad para eliminar los “irritantes binacionales”.