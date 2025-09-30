San Luis Potosí se consolida como líder en atracción de inversión japonesa: Ricardo Gallardo

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo un encuentro con el Cónsul General de Japón en León, Takero Aoyama, quien reconoció a San Luis Potosí como el único estado de México con presencia oficial en Japón.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión con el Cónsul General de Japón en León, Takero Aoyama, en la que se destacó el liderazgo de San Luis Potosí en materia de atracción de inversiones internacionales, especialmente con el país asiático.

El Mandatario Estatal dijo que, durante el encuentro, el diplomático japonés reconoció la visión económica impulsada por el Gobierno Estatal subrayando que San Luis Potosí es el único estado del país en establecer una Oficina de Representación en Tokio, lo que posiciona a la entidad como pionera en el fortalecimiento de la relación bilateral con Japón.

"Abrir esta oficina en Tokio y fortalecer la relación con Japón es sembrar oportunidades de empleo, desarrollo e inversión en beneficio de las y los potosinos", expresó el Gobernador Ricardo Gallardo, al destacar los beneficios culturales, académicos y económicos que esta iniciativa traerá.

Dijo que otro tema a tratar en la reunión fue la importancia del Tratado de Libre Comercio México–Japón, que cumple 20 años de vigencia, y cuyo marco legal permitirá potenciar el impacto de la oficina en Tokio como plataforma estratégica para proyectar a San Luis Potosí hacia los mercados de Asia y América del Norte.

El mandatario puntualizó que durante su gira por Japón en septiembre sostuvo reuniones con autoridades y empresas de alto nivel, como JETRO, Daikin, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en Japón y corporativos como Zensho Holdings, con quienes se abordaron proyectos de inversión en sectores clave como automotriz, electromovilidad, agroindustria y tecnología.